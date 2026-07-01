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Spor Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç yapılacak
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç yapılacak

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Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç yapılacak

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. ABD – Bosna Hersek ve İspanya – Avusturya maçları oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

03.00 ABD – Bosna Hersek ( San Francisco Stadı)

22.00 İspanya – Avusturya ( Los Angeles Stadı)

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