Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç yapılacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. ABD – Bosna Hersek ve İspanya – Avusturya maçları oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
03.00 ABD – Bosna Hersek ( San Francisco Stadı)
22.00 İspanya – Avusturya ( Los Angeles Stadı)
Spor
Dünya Kupası'ndan elendiler! O ülkenin devlet başkanı milli takım için soruşturma başlatılmasını istedi