Selimiye Camisi’nde kullanıldı Ayasofya Cami küfeki taşı ile yenileniyor

Koza, tarihi yapıların korunmasının büyük önem taşıdığının altını çizerek, şöyle devam etti: "Bazı eserler var ki bunların unutulmasına gönül razı değil. Bunların başında Ayasofya olmak üzere Selimiye, Süleymaniye ve Mimar Sinan'ın yaptığı hanlar, hamamlar, köprüler, medreseler ve külliyeler geliyor. Bunların kaybolmaması ve yeniden canlanması noktasında bir katkımız varsa bundan büyük mutluluk duyarız."