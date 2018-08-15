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Kalın açıkladı: 2018'de PKK'ya sadece 61 kişi katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2018 yılında terör örgütü PKK'ya sadece 61 kişinin katıldığını belirterek bu rakamın son 30 yılın en düşük seviyesi olduğunu söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:23
Kalın açıkladı: 2018'de PKK'ya sadece 61 kişi katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan ekonomik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, PKK'ya katılımın son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek "2018 yılında terör örgütüne katılım 61 kişiyle sınırlı kalmıştır'' dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:23
  1. ibrahim kalın

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