Kalekim'den açıklama:

İSTANBUL (AA) - Kalekim AŞ'den yapılan açıklamada, "Pınar Gültekin'in acımasızca hayattan kopartılmasının ardından Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'in verdiği özel bir röportajda, markamızın 'jenerik marka' olarak yer aldığı görülmüştür. Jenerik marka olmanın, genel kullanımda kimi zaman bazı olumsuz örnekleri yaşanmaktadır. Ancak duyarlı olduğumuz, şiddetle kınadığımız böylesine önemli ve hassas bir konuda jenerik marka kullanımı ise bizi derinden üzmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Kalekim AŞ, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından ailenin avukatının yaptığı değerlendirme ile ilgili açıklama yaptı.

Kale Grubu Şirketleri bünyesinde 1973 yılında seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları ile başladığı üretimine inşaat sektörüne yönelik yapı kimyasallarını da katan Kalekim'in, liderlik ettiği sektörde 1051 kodlu ürünü ile "seramik yapıştırma harcına" ismini vererek jenerik marka olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jenerik marka olmanın, genel kullanımda kimi zaman bazı olumsuz örnekleri yaşanmaktadır. Ancak duyarlı olduğumuz, şiddetle kınadığımız böylesine önemli ve hassas bir konuda jenerik marka kullanımı ise bizi derinden üzmüştür. Kadına yönelik şiddet, ülkemiz ve tüm dünyada din, dil, ırk ayırt etmeksizin yaygınlaşan, toplumları derinden etkileyen evrensel bir sorun, temel insan haklarının ihlalidir. Maalesef ülkemizde de çok acı hikayeler ile gündeme gelen kadına yönelik şiddette, yükselen her çığlık, solan her fidan, bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu sorun, toplumun tamamını ilgilendiren ve bir an önce çözümlenmesi gereken çok önemli bir meseledir.

Kalekim olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına yönelik şiddet konusunda yapılacak her türlü çalışmaya, atılacak her adıma destek olmaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kadınların yaşam haklarının korunduğu ve şiddete maruz kalmadıkları bir ülke için toplumun tüm bireylerini, kurum ve kuruluşlarını hep birlikte ortak mücadeleye davet ediyoruz."