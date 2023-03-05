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Ekonomi Kalekim’den 2022 yılında güçlü büyüme
Ekonomi

Kalekim’den 2022 yılında güçlü büyüme

Kalekim, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:59:00 -
Kalekim’den 2022 yılında güçlü büyüme

Yıl genelindeki istikrarlı başarısını yıl sonuna da taşıyan Kalekim, küresel pazarlarda yaşanan pandemi, savaş ve enerji krizine rağmen 2022 yılını hedeflerinin üstünde bir başarıyla tamamladı. 2021 yılında yaklaşık 213.2 milyon TL olan net kârını 2022 sonu itibariyle yüzde 146 oranında artıran Kalekim, yeni yatırımlarının da katkısıyla toplamda 524.7 milyon TL’lik net kâra ulaştı. Yurt içi satışlarını bir önceki yıla göre, yüzde 161, yurt dışı satışlarını da yüzde 171 oranında artıran Kalekim, böylece çeyrek bazlardaki başarılı performansını yıl sonu rakamlarıyla taçlandırmış oldu.

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