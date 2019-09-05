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Kalehisar’da arkeolojik araştırmalar başladı

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik araştırma çalışmalarına başlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:45
Kalehisar’da arkeolojik araştırmalar başladı

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik araştırma çalışmalarına başlandı.


Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ile “Çorum İli ve İlçelerinde, Orta Karadeniz’de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları” konulu çalışmaya bağlı olarak Mahmudiye köyü sınırları içerisinde bulunan Kalehisar ören yerinde araştırmaların geçtiğimiz ay başlatıldığı belirtildi.


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Alaca Kaymakamlığı’nın desteği ile başlatılan çalışmaların Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında yürütüldüğünün bildirildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi;


“Mahmudiye köyü yakınındaki sit alanı içerisinde, Behramşah Külliyesi ismiyle de bilinen bir medrese ile bu yapının güneydoğusunda bir kervansaray günümüzde ayakta olan yapılardandır. Bu yapıların güneybatısında yer alan Kalehisar Kalesinde ise yine bu yapılar ile çağdaş olduğu düşünülen sur kalıntıları ve karakol binası olduğu düşünülen bir yapı bulunmaktadır. Çalışmalar neticesinde yapılan tespitler, burasının Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kent olduğunu doğrulamaktadır. Kalehisar, Orta Karadeniz bölgesinde araştırması devam eden tek Anadolu Selçuklu kenti olma özelliği ile öne çıkmaktadır.Topoğrafik, jeofizik çalışmaları ve yüzeydeki seramik buluntuların incelenmesi sonucunda kentle ilgili verilerin artacağı ve çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği düşünülmektedir”

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:45
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