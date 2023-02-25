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Aktüel Kalede düşen turist yaralandı
Aktüel

Kalede düşen turist yaralandı

Adana'daki Yılan Kalesi'nde düşerek yaralanan turist hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 23:56:00 -
Kalede düşen turist yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Yılan Kalesi'nde düşerek yaralanan turist hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, gezmek amacıyla Yılan Kalesi'ne çıktığı belirtilen bir kişinin surlara yakın mıcırlı alanda düşerek yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Amerikalı turist Cora Paulıne Nally'nin (52) ayağından yaralandığını tespit etti.

Kaleden ekiplerin yardımıyla indirilen Nally, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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