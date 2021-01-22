KALE Grup'tan MMU motoru için Rolls-Royce'a teklif

KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, "3. Savunma Sanayii Buluşmları"na katıldı. Okyay, TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen Milli Muharip Uçak’ın (MMU) motoru için İngiliz Rolls-Royce şirketi ile birlikte çalışmayı hedeflediklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Okyay tarafından yapılan açıklamada, "Rolls-Royce ile birlikte Milli Muharip Uçak’ın motorunu, yurt içinde geliştirmek üzere teklifimizi sunduk ve bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere Kale Grubu, Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında geliştirilen 5’inci nesil nesil savaş uçağının motorunun geliştirilmesi amacıyla 2017 yılı içerisinde Rolls-Royce ile "TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş." adında bir şirket kurmuşlardı. Kurulan şirketin %51 hissesi ise Kale Grubu’na aitti.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, "Prototip uçakların ABD üretimi F110 motoruyla teçhiz edileceği program kapsamında, özel bir turbofan motorun da Türkiye’de üretilecek şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Ancak motor konusunda, İngiliz Rolls-Royce firması ile birtakım sorunlar söz konusu" ifadelerine yer verilmişti.

TUSAŞ tarafından MMU prototip uçaklarında kullanılmak için halihazırda ABD’den 6 adet F-110 motoru tedarik edilmiş durumda. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda MMU’nun; 2025 veya 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi ve 2030’lu yılların başından itibaren başlangıç seviyesi operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.