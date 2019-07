Kale eteğindeki evler kamulaştırılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla kale eteğindeki evlerin kamulaştırma işlemleri ile ilgili fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla kale eteğindeki evlerin kamulaştırma işlemleri ile ilgili fizibilite çalışmaları tamamlandı.Kale eteğindeki evlerin kamulaştırılması ve ardından yıkılması hususunu göreve geldiği ilk günden bu yana takip eden Başkan Beyazgül, evlerin bulunduğu Kalkan Caddesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

283 konut ve 17 iş yeri kamulaştırılıyor

Burada yaptığı değerlendirmesinde vatandaşların daha da mağdur olmaması için 32 bin 100 metrekarelik alanda fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını belirten Beyazgül, "Seçim çalışmalarımızda da çokça uğradığımız bir yerdi Kale Eteği. Buradaki hemşehrilerimiz gayet sakin bir şekilde bugünü beklediler. İnsanlarımızın içerisinde bulundukları evlerin kayma ihtimali var. Bunun için öncelik olarak bu konuyu ele aldık. Biz her zaman ’halkımızın talebi bizim projemizdir’ dedik. Halkımızın taleplerini arasında burasının ilk sırada olması gerektiğine karar verdik. Evler gayet kötü. Buradaki insanımız ’evimiz her an kayabilir’ korkusu ile yaşıyor. Bugün burası ile ilgili çalışmayı bitirdik. Görev geldiğimizin ilk haftası arkadaşlarımıza talimat verdim. Alt yapı çalışmalarını, zeminde mülkiyet çalışmalarını, üst yapı çalışmaları tamamlandı ve Meclisimizde kamulaştırma kararını aldı. Buradaki herhangi bir vatandaşımız ’Evet, ben artık paramı alayım. Buradan çıkayım’ dediği zaman gelip paralarını alabilirler. Evlerini teslim ederler ve bizler de onların geleceği için çalışmamızı tamamlamış olacağız" dedi.

"Halkımızın talebi, bizim projemizdir"

Çalışmalarında vatandaşların talep ve önerilerini dikkatle takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Beyazgül, "Halkımızın talebi bizim projemiz olacaktır ve bu 5 yıl boyunca da böyle devam edecek. Elbette ki bu çalışmayla birlikte Kale Eteği ortaya çıkmış olacak ama bizim için tarihi mekan ne kadar önemli ise insanımızın hayatı her şeyden önce gelir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Esas olan buradaki insanımızın, çocuklarımızın halidir. Gelip baktığımız zaman güneş görmeyen rutubetli ortamlarda yaşıyorlar. Biz buna razı olamayız. Tüm hazırlığımızı yaptık, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Eyyübiye’deki mülkiyet sorunu için Ankara ile temas halindeyiz"

Açıklamasında ayrıca Eyyübiye’de yaşanan mülkiyet sorununa da değinen Başkan Beyazgül, "Eyyübiye’de mülkiyet sorununu da biliyoruz. Bununla ilgili kanun değişikliği gerekiyor. Bununla ilgili kanun değişikliği gerekiyor. Onunla da ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara ile temaslarımız devam ediyor. Bizler Eyyübiye’den elimizi hiç bir zaman çekmeyeceğiz. Çünkü Eyyübiye halkımızın buna çok ihtiyacı var" diye konuştu.

Yıllardır kayma tehlikesi bulunan evlerde büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, Beyazgül’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.