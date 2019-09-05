0553 313 94 23

Kale 17’den TÜMAD’a ziyaret

Kale 17 Masterler Spor Kulübü Derneği üyeleri, TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan’ı ziyaret etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:03
Kale 17’den TÜMAD’a ziyaret

Kale 17 Masterler Spor Kulübü Derneği üyeleri, TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan’ı ziyaret etti.


Kale 17 Masterler Spor Kulübü’nün ana sponsoru olan TÜMAD Madencilik, kulübün önümüzdeki aylarda balkan ülkelerinde katılacağı turnuvalarda başarılara imza atması için elinden gelen tüm desteği vereceğini açıkladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şaban Kılıçan, Kale 17 Masterler Spor Kulübü Derneğine başarılar diledi. Kulüp Üyeleri ise, kendilerine verdiği desteklerden ötürü Şaban Kılıçan’a teşekkür ederek, üzerinde adının yazılı olduğu Kale 17 Masterler Spor Kulübü formasını kendisine hediye ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM’nin Kıbrıs’taki mekik diplomasisi 5. gününde
    1. BM’nin Kıbrıs’taki mekik diplomasisi..
    2. Ataşehir’de Zabıta Haftası..
    3. Istanbul’da çaldıkları televizyonları..
    4. Taşlıçay Belediyesine dilek ve şikayet..
    5. Siirt hayvancılık projesi ile dünyaya..
    6. Bursa’da bin 100 yıllık çınar ağacı..
    7. Bayraklı Belediyesi fuara hazır
    8. Magnezyuma ihtiyacınızın olduğunu..
    9. İş adamınının katil zanlısı amcasının..
    10. Dolandırıcılar DMD kas hastası çocuğun..
    11. Eski Türkiye özlemcileri yeniden..
    12. "B12 vitamini eksikliği et..
    13. Toroslar 238. Caddede asfalt çalışması..
    14. ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete..
    15. Milli mücadelede Nazilli’nin önemi..
    16. Avrupa şampiyonunun ismi Karabük’te..
    17. Vali Akbıyık’tan Kaymakam Doğramacı’ya..
    18. Alman Thyssenkrupp, kurucusu olduğu..
    19. Facebook’ta telefon numarası nasıl..
    20. Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil..
    21. Amerika milyonlarca dolar teklif etmiş!
    22. Karşıyaka galibiyete kilitlendi
    23. "Barış istiyorsak askeri faaliyetleri..
    24. GRAFİKLİ - Netanyahu seçimleri..
    25. Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda..
    26. 35 senedir tüm zorluklara rağmen..
    27. Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli..
    28. Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini..
    29. Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar..
    30. AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe