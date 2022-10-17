Kaldın mı şimdi Cenk Tosun'a sayın Ismael!

Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Hatayspor maçında görev alamayacak

Adale sakatlığı yaşayan Hollandalı futbolcu, Hatayspor maçında görev yapamayacak.

3 gol 4 asistlik performans sergiledi

Beşiktaş'ta şu ana kadar 10 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki golcü, 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Bu durum Beşiktaş'ta bir türlü forma şansı bulamayan ve son girdiği maçta ise takımını adeta ateşleyen Cenk Tosun için önemli bir gündem oldu. Cenk Tosun, Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin hayranlığını üstüne çekmiş ve taraftarlar nezdinde karşılık bulan bir isimken forma şansının Valerian Ismael tarafından kesik yemesi taraftarlar arasında rahatsızlığa sebebiyet vermişti.

Bu dönemde eskisi kadar forma şansı bulamadığı içinde sitemkar açıklamalarda bulunan golcü oyuncunun Pazartesi günü oynanacak olan Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk onbirde sahaya çıkması bekleniyor.

Ghezzal da formasından uzak kalacak

Öte yandan Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bir başka isim olan Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi.

Hatayspor karşılaşmasında oynayamayacak Cezayirli yıldızın, Ümraniyespor maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtildi.