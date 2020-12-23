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Gündem Kaldıkları yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuk bulundu
Gündem

Kaldıkları yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuk bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, akşam saatlerinde Malatya'da kaldığı yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 04:10:00 -
Kaldıkları yurttan izinsiz ayrılan 7 çocuk bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Malatya'da 7 çocuğumuz kuruluşumuzdan izinsiz ayrılmıştır. Olayın ilk anından itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz Emniyet birimleriyle koordineli şekilde konuya takip etmiştir. An itibariyle 7 çocuğumuzun tamamına ulaşılmış ve sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.

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