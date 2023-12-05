Kalbiniz sayaç gibi çalışacak! Kalp krizine 'DUR' diyen besin!

Dünya genelinde giderek artan damar rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması ve mantar hastalıkları, yanlış beslenme, sporsuz yaşam ve sigara tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak birçok kişiyi etkilemeye devam ediyor. Bu konuda önleyici tedbirler ve doğal destekler arayanların başında gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kalp-damar sağlığına yönelik etkili bir kürü önerdi.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN 27 GÜNDE KALBİ TEMİZLEYEN KÜR

15-16 sap maydanoz

2 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

1 bardak su

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri bir blendırdan geçirin.

Karışımı sabahları aç karnına için ve yatmadan önce tüketmek daha etkili olacaktır.

KÜRÜN UYGULANIŞI:

İlk 3 gün: Sarımsaklı uygulayın.

4-5-6. gün: Sarımsaksız uygulayın.

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Toplamda 27 gün süresince, 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız şeklinde uygulayın. Bu kürü 6 ayda bir tekrarlayabilirsiniz.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, özellikle ailesinde erken kalp krizi geçirenler, damar sertliği, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği şikayetleri olanların bu kürü uygulamasını tavsiye ediyor. Ayrıca, köy maydanozunun mantar hastalıklarına karşı etkili olduğunu belirtiyor ve kürün bu hastalıklara karşı da koruyucu olabileceğini vurguluyor.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.



