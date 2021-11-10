Kalaşnikofla yaban keçisi avlamışlar! 185 bin TL para cezası

Şırnak’ın Uludere ilçesinde gelen ihbar üzerine 3 yaban keçisinin yasa dışı avlandığı ortaya çıktı. Şüpheli 2 kişi, Şırnak Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 2'si parçalanmış şekilde bulunan keçilere el konulurken, 2 kişiye toplam 185 bin 818 TL ceza uygulandı. Avda kullanılan 2 kalaşnikof tüfeğe el konuldu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, arazide yaralı bulunan bir atmaca ve kızıl şahini de tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya saldı.

Cudi Dağı bölgesinde 1000'in üzerinde canlı çeşidi var

Vali Pehlivan, yaban keçisi başta olmak üzere avlanması yasak hayvanları vuranlara ceza uygulandığını hatırlattı.

Cudi Dağı bölgesinde tedavisi tamamlanan atmaca ve kızıl şahini doğaya bıraktıktan sonra konuşan Vali Pehlivan, şunları söyledi:

"Bugün bir atmaca ve kızıl şahini tedavilerinin akabininde doğa ile tekrar buluşturduk. Burada 1000'in üzerinden canlı çeşidinden, bitki çeşidinden bahsediliyor. 50’nin üzerinde endemik çeşitten bahsediliyor. Bunları korumak da hepimizin görevi. Bunların arasında dağ keçilerimiz, ceylanlarımız var. Özellikle dağ keçilerine, ceylanlara ve benzeri türlere ateş edilmesi, av yapılması yasak. Bu yasaklara uymayanlarla ilgili de arkadaşlarımız denetleme yapıyor. Eğer bir olumsuzlukla bu yasağa aykırı bir davranış söz konusu ve bunun tespiti yapılmışsa da bunun çok yüklü cezaları var. En son ilimizde Doğa Koruma Milli Parklar teşkilatımız tarafından Uludere tarafında bir tespit oldu. Dağ keçilerine ateş edilerek avlanmış. Ben doğanın sevgi ile özveri ile korunması gerektiğini ifade ediyorum. Aslolan budur. Ve hemşerilerimiz de buna çoğunlukla riayet ediyorlar. Ama münferit de olsa ihlaller yaşandığında işlemler yapıldı, yapılacaktır."