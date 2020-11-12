Kalan tavukla ne yapılır? | Kolay tavuk iskender tarifi
Artan tavuk nasıl değerlendirilir? Bir akşam önceden pişirdiğiniz tavuğu ertesi gün kullanmak istiyorsanız; bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, artan tavuktan ne yapılır? | Kalan tavuktan ne yemek yapılır? | Artan tavuktan İskender tarifi | Kalan tavuktan İskender nasıl yapılır?
Artan tavukla ne pişirilebilir? Pek çok kişi bir gün önceden kalan tavuğu nasıl değerlendirebileceğini araştırıyor. Kalan tavukla salata yapabilirsiniz, tavuklu pilav hazırlayabilirsiniz ya da sosla tavuğu lezzetlendirip servis edebilirsiniz. Peki, tavuk İskender nasıl yapılır?
Kolay tavuk iskender tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 10-12 çeri domates
- 2 adet sivri biber
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvıyağ
- 2-3 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Tırnak pide
- Süzme yoğurt
Kalan tavukla ne yapılır? | Kolay tavuk iskender tarifi
Öncelikle soğanları yemeklik doğrayın. Ardından domatesleri ikiye bölün. Biberleri de küçük küçük doğrayın. Sarımsakları ise rendeleyin.
Tereyağını ve sıvı yağı tencereye alın.
Tencereye soğan ve sarımsakları ekleyip kavurun.
Soğanların rengi dönünce biberleri ilave edin.
Ardından domates ve tavukları da tencereye alın.
Son olarak baharatları ilave edip yemeği pişmeye bırakın.
Tırnak pideleri küp küp kesin. Arzu ederseniz tavuk suyuyla pideleri ıslatabilirsiniz.
Pidelerin üzerine tavuklu karışımı yerleştirin.
Servis aşamasında tabağa süzme yoğurt ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.