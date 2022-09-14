Kakule bitkisi nedir? Kakulenin faydaları neler? Kakule nasıl tüketilir? Kakule çayı tarifi

Kakule bitkisi nedir?

Kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır. Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan’ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir. Kakulenin meyveleri 1-2 cm uzunlukta, sarımsı yeşil ve kirli beyazımsı renktedir. Tohumları mercimek şeklinde ve büyüklüğünde, kırmızımsı esmer renkte olup, keskin kokuludur. Kakule yetiştiği yere göre isim alır. Seylan kakulesi, Malabar kakulesi, Siyam kakulesi gibi.

KAKULE NERELERDE KULLANILIR?

Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır. İsveç ve Finlandiya'da unlu mamüllere de katılır. Hintler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır. Ayrıca iştah açıcı, midevî ve gaz söktürücü etkilere sahiptir.

Arapça ve Farsça "Hêl" olarak bilinen Kakule, ingilizcede "cardamom" olarak bilinmekte olup, çaya farklı bir aroma katmaktadır. Bergamotu andıran özel kokusundan dolayı ayrıca Kakule aromalı çaylar üretilir ki adları "Cardamom Tea" olarak geçer.

KAKULE NASIL TÜKETİLİR?

Kakulenin kullanım formu gibi tüketim şekli de tercihe göre çeşitlilik gösteriyor. Kurutulmuş meyve halindeki kakule, suda demlenerek bitki çayı olarak içilebiliyor. Bunun yanı sıra “kakule kahve” de çok sevilen içecekler arasında yer alıyor.



İlginizi çekebilir → Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin! Sağlıklı kilo vermek için 7 tüyo → TIKLAYINIZ

KAKULENİN FAYDALARI NELER?

Kakule, gaz giderici özelliklere sahiptir. Bu sayede sindirim sürecine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde de oldukça etkili olan kakule, mide asitlerini düzenler.

Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir. Böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur. Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir.

Kakule içinde bol miktarda A vitamini barındırır. A vitamini ise güçlü bir hafıza için en iyi vitaminler arasında yer alır.

Kakule oldukça etkili bir anti depresandır. Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla savaşır.

Kakule astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Akciğerlerin içindeki kan dolaşımını artırır.

İlginizi çekebilir → Süt reçeli tarifi: Süt reçeli malzemeleri neler? Gerçek süt reçeli nasıl yapılır? → TIKLAYINIZ

Kakule çayı tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kakule

2,5 bardak sıcak su

1 çay kaşığı bal

1 dilim limon

Kakule nasıl yapılır, tarifi, yapılışı

Kakulenin içindeki çekirdekleri çıkarın. Kaynayan suya kakule çekirdeklerini atın ve 10 dakika demleyin. Servis ederken bal ve limon ekleyin. Afiyet Olsun

Eğer kakulenin toz halindeki formu kullanılacaksa bir yemek kaşığı kakule tozunun sıcak suyun içine eklenerek demlenmesi beklenir.

Kakule nasıl Yetiştirilir?

Kakule yaygın olarak Hindistan'da yetişmekte olan bir bitkidir. Güney Hindistan içerisindeki bataklık ormanlarında yabani biçimde yetişir. Türkiye'de kakule bitkisi yetişmemektedir. Olgunlaştıktan sonra toplanır ve güneşte kurutulur.

Kakule nerede yetişir?

Kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır. Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan'ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir.