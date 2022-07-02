Kakule: Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kakule çayı, kahvesi nasıl yapılır?

Kakule yemeklerde çok kullanılır. Yemeklerle beraber tüketildiğinde mide sorunlarını çözer, mide ağrılarını giderir. Ayrıca yemekten sonra oluşan hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelir. Kakule sadece mide değil antiseptik özelliği ile de insan vücudunu mikroplara karşı korur.

Kakulenin faydaları

Mide sorunlarına, özellikle reflüye iyi gelir.

Bağırsakta oluşan parazitleri öldürür ve aynı zamanda önler.

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.

Karanfil gibi ağzınıza atıp çiğnerseniz, nefesiniz ferahlar.

Karaciğerinize gözü gibi bakar ve daha sağlıklı olmasını sağlar.

Kolon ve lösemi kanser türlerine karşı önleyicidir.

Glüten intoleransı olanların kullanması önerilir.

Her türlü üst solunum yolu rahatsızlığında rahatlıkla kullanılabilir.

Beyninizin daha iyi çalışmasını sağlar.

En iyi faydayı, çayı ve kahvesi vermektedir.

Kakule nedir?

Zencefil ailesine ait olan kakule, çok yıllık otsu bir bitkidir. Yeşil ya da gerçek kakule olarak da bilinir. Bu bitkinin tohumları baharat olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak yetiştirildiği yerler tropikal ülkelerdir. Bitkinin tohumları hem şekil hem de büyüklük olarak mercimeğe benzer. Kokusu da keskindir.

Kakule tohumları özellikle Asya ve Hint mutfaklarında baharat olarak tercih edilmektedir. Hindistan, Malezya ve Nepal ülkelerinde bu bitki yaygın olarak yetiştirilmektedir. Boyu 4 ile 5 metre arasına ulaşan bitkinin yaprakları büyüktür. Meyveleri ise 2 cm civarında olmaktadır. Kakule meyvesinin rengi yeşile ve beyaza dönüktür.

Kakuleye verilen isimler yetiştiği bölgeye göre farklılık göstermektedir. Seylan bölgesinde yetişen kakule Seylan kakulesi adını alırken Siyam bölgesinde yetişen kakuleye de Siyam kakulesi adı verilmektedir.

Kakule Nasıl Saklanır?

Dünya mutfağında sıklıkla tercih edilen kakulenin nasıl saklanması gerektiği önemli bir konudur. Kakule nasıl saklanır sorusuna cevap arıyorsanız bu yazımızı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kakule baharatını saklamak için uygulamanız gereken yöntemler bulunur. Kakule bakla şeklinde satın alınmışsa bu bitkiyi muhafaza etmek için kuru ve serin bir ortam tercih edilmelidir. Oda sıcaklığında ve bir kavanoz içerisinde saklanabilir.

Kakule baharat halinde satın alınmışsa yine oda sıcaklığında ve nemli olmayan bir ortamda saklanması uygun olacaktır. Böylelikle kakule bozulmadan kalacak ve yemeklere tat vermeye devam edecektir.

Kakule Yemeklerde Nasıl Kullanılır?

Hint mutfağının vazgeçilmezi olan bu kakule baharatı ülkemizde de kullanılan bir gıda ürünüdür. Tadını, kokusunu ve aromasını merak edenler kakule yemeklerde nasıl kullanılır sorusuna da cevap aramaktadır. Kakulenin pek çok kullanım şekli ve alanı mevcuttur.

Kakule tohumları yemeklere tat veren bir çeşnidir. Özellikle de balık ve baklagil yemeklerinde kullanılmaktadır. Yeterli ölçüde yemeklere katılan kakule ile yemeklerin lezzeti daha da artacaktır.

Kakuleli tatlılar insanların tercih ettiği besinler arasındadır. Aroma vermesi için tatlı ve muhallebilere katılmaktadır.

Kakule çayı

1,5 litre kaynamış suya 3 yemek kaşığı siyah çay, 3 çay kaşığı kakule tohumu ve 200 ml kadar süt ekleyin. Bu lezzetli karışımı 10 dakika demlenmeye bırakın ve ardından süzerek afiyetle tüketin.

Kakule kahvesi

4 – 5 adet kakule tohumunu havanda veya öğütücüde güzelce toz haline getirin ve tavada bir güzel kavurun. Ardından 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı türk kahvesi ve bir iki tutam safran ekleyerek türk kahvesi yapar gibi cezvede pişirin. 3 – 4 dakika kısık ateşte tuttuktan sonra 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Ardından tekrar ısıttığınız kakule kahvesine 1 çay kaşığı gül suyu ekleyin ve aynı türk kahvesinde olduğu gibi taşmadan altını kapatın ve afiyetle için. Denediğinizde vazgeçemeyeceksiniz.

Kakule kimler kullanamaz?

Tüm bitki çayları gibi kakule de şifalı etkiler sunsa da kronik rahatsızlıkları olanlar doktorlarına danışmadan kakule çayı tüketmemelidir. Hamile kadınların ve emziren annelerin kakule çayı tüketmesi önerilmez.

Kakule hangi hastalığa iyi gelir?

Düzenli kakule kullanımlarının cinsel gücü arttırmada önemli bir etkisi olduğu da bilinmektedir. Çünkü kakulenin afrodizyak etkisi de vardır. - Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın yaşanan hastalıklarda iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlar. Özellikle boğazı yumuşatmada etkilidir.

Kakule Nelere İyi Gelir?

Kakule bitkisinin sayısız faydasından bazılarını sizler için saydık. İnsan sağlığında oldukça önemli doğal şifa kaynağı olan kakule birçok şeye iyi gelmektedir. Kakule neye iyi gelir sorusuna cevap olarak şunları söyleyebiliriz:

Mide ağrıları ve gazı

· Şiddetli adet sancısı

· Kaygı ve stres azaltma

· Yüksek tansiyon

· Kalp hastalıkları

· Vücut iltihapları

· Diş sağlığı ve ağız kokusu

Kakule İçindeki Vitaminler ve Mineraller

Kakule bitkisi içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına faydalıdır. Bitkide bulunan vitaminler arasında B6, C ve D vitaminleri sayılabilir. Bitkide bulunan mineraller arasında potasyum, sodyum, kalsiyum, demir ve magnezyum sayılabilir.

Kakulenin Kalorisi

Kakule bitkisi kalori bakımından zengindir. Öyle ki 100 gram kakule içinde bulunan kalori değeri 311 olarak karşımıza çıkar. Toplam yağ miktarı 7 gr iken kolesterol de 0 mg olmaktadır. Ayrıca 28 gram da diyet lifi içermektedir.

Kakulenin Zararları

Her bitkide olduğu gibi kakulenin de aşırı tüketimden dolayı zararı ortaya çıkabilir. Kakulenin zararları arasında safra taşını tetiklemesini sayabiliriz. Ayrıca alerjisi olanlar, kronik hastalar, ilaç kullananlar, hamileler ve emziren anneler doktor kontrolünde kullanmalıdır. Aksi taktirde kakulenin insan sağlığını tehdit edici zararları ortaya çıkabilir.