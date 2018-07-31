Kakaolu çatlak kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 yemek kaşığı kakao

1 adet yumurta

3/4 su bardağı pudra şekeri

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

1/2 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI:

Yumurta, pudra şekeri ve sıvıyağı bir kabın içinde mikser yardımı ile çırpın.

Daha sonra diğer malzemeleri ekleyerek elinizle yoğurmaya başlayın.

Hamurdan parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve fırın tepsisine dizin.

Fırında 120 derecede 20 dakika pişirin.

Piştikten sonra soğuyan kurabiyeleri pudra şekerinin içine batırın.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.