Kakaolu çatlak kurabiye nasıl yapılır?
Kakao tadını sevenler için çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak kolay ve lezzetli bir kurabiye tarifi denemek isterseniz sizde bu tarifi deneyebilirsiniz.31 Temmuz 2018 Salı 14:42
MALZEMELER:
3 yemek kaşığı kakao
1 adet yumurta
3/4 su bardağı pudra şekeri
1/2 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
ÜZERİ İÇİN:
1/2 su bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI:
Yumurta, pudra şekeri ve sıvıyağı bir kabın içinde mikser yardımı ile çırpın.
Daha sonra diğer malzemeleri ekleyerek elinizle yoğurmaya başlayın.
Hamurdan parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve fırın tepsisine dizin.
Fırında 120 derecede 20 dakika pişirin.
Piştikten sonra soğuyan kurabiyeleri pudra şekerinin içine batırın.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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