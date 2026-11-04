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Dünya Hamaney'den seçim sonrası ABD mesajı: ‘Yenilmez Amerika’ efsanesi çökmüştür
Dünya

Hamaney'den seçim sonrası ABD mesajı: ‘Yenilmez Amerika’ efsanesi çökmüştür

Yeniakit Publisher
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Hamaney'den seçim sonrası ABD mesajı: ‘Yenilmez Amerika’ efsanesi çökmüştür

ABD'deki ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Demokratlar çoğunluğu sağlarken Cumhuriyetçi kanat ve Trump ağır bir hezimet yaşadı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından 4 Kasım Küresel Emperyalizmle Mücadele Ulusal Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Basra Körfezi'ndeki, özellikle de Hürmüz Boğazı'ndaki durum, 'yenilmez Amerika' efsanesinin yalan olduğunu kanıtlamıştır” dedi.

İran dini lideri Hamaney, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, ABD'nin yenilmezliği efsanesini yerle bir etti.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerin sonuçlaru netleşmeye başladı. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Demokratlar çoğunluğu sağladı. Seçim, Trump'ın hezimetiyle sonuçlandı.

ABD'deki seçimlerden sonra İran dini lideri Mücteba Hamaney, 4 Kasım Küresel Emperyalizmle Mücadele Ulusal Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Pervasızca ülkeyi parçalamaya, halkı diz çöktürmeye, mevcut düzeni devirmeye ve İran’ın kadim ve özgün medeniyetini yok etmeye giriştiler. Ne var ki, her aşamada karşılarında sahadaki gerçeklerden oluşan sarsılmaz duvarı ve onurlu İran halkının yılmaz kararlılığını buldular. Onların hatalı hesaplamaları ve kibirli kuruntuları, nihayetinde hem Amerikan halkına hem de ABD'ye bağımlı hükümetlere muazzam bedeller yüklemiştir."

"YENİLMEZ AMERİKA EFSANESİNİN YALAN OLDUĞU KANITLANDI"

"Basra Körfezi'ndeki, özellikle de Hürmüz Boğazı'ndaki durum, 'yenilmez Amerika' efsanesinin yalan olduğunu kanıtlamıştır. Bu durum, yalnızca kendi halklarının gücüne değil de dış güçlere bel bağlayan hükümetlerin zafiyetini ve çaresizliğini gözler önüne sermiş; aynı zamanda büyük güçlerin güvenilmez olduğunu ve kendilerine bağımlı hükümetleri korumaktan aciz kaldıklarını ortaya koymuştur.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sağlaması ve bölge ülkelerindeki Amerikan askeri üslerini etkisiz hale getirmesi, her ne kadar Amerikan saldırganlığına ve suçlarına yanıt niteliğinde olsa da, aynı zamanda bölgesel düzeyde küresel kibre karşı yürütülen taarruz cihadı anlamını taşımaktadır. Şayet saldırganlık tekrarlanacak olursa, bu eylemler çok daha geniş kapsamlı boyutlara ulaşacaktır."

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