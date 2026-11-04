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Yaşam Kadının el hareketleri gündem olmuştu: Şikayetçi olmadı, ama eşi gözaltına alındı
Yaşam

Kadının el hareketleri gündem olmuştu: Şikayetçi olmadı, ama eşi gözaltına alındı

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Kadının el hareketleri gündem olmuştu: Şikayetçi olmadı, ama eşi gözaltına alındı

İstanbul Maltepe’de bir kadının güvenliğinden endişe edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Eve giden ekiplerin karşılaştığı gergin anlar ve kadının el hareketleri sosyal medyada gündem olurken, Sultan P. ayrı görüşmede eşinin tedavi görmesini istediğini ve şikayetçi olmadığını belirtti. Gözaltına alınan Yahya P. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Maltepe'de hayatından endişe edilen kadının evine giden polis, saldırgan koca ve arkasındaki kadının el hareketleriyle karşılaştı. Ayrı bir noktada ifadesi alınan Sultan P. eşinin tedavi görmesini isteyip şikayetçi olmadığını söylerken, gözaltına alınan Yahya P. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Maltepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan P.’nin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kapıyı açan Yahya P., polislerin geliş nedenini sorgulayarak saldırgan tavırlar sergiledi. Bu sırada arkasında bulunan eşi Sultan P.’nin çeşitli el hareketleri yaptığı fark edildi. Yaşananlara ilişkin kayıtlar sosyal medyada da yer aldı.

EŞİNDEN AYRI GÖRÜŞÜLDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Alınan bilgiye göre, Sultan P.’nin el hareketleriyle polislerin dikkatini çekmeye çalıştığının görülmesi üzerine ayrı bir noktada görüşme yapıldı. Sultan P.’ye herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu. Eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini belirten Sultan P., şikayetçi olmadığını söyledi.

Sultan P.’nin ayrıca eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu, el hareketlerini yardım istemek amacıyla yapmadığını, olayın heyecanıyla istemsiz olarak yaptığını söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İHBARDA BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Polisin devam eden çalışmaları kapsamında Yahya P. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, Sultan P.’nin geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirlendi. Yahya P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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