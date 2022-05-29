Kahve; Metabolizmayı, kalp atışlarını hızlandırdığı için yağ ve şeker yakımını sağlar; kilo aldırmak yerine kilo vermeye yardımcıdır.

Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin

Metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur ve normal miktarda tüketildiğinde kalp sağlığınızı korur. Ancak maksimum faydayı elde etmek istiyorsanız şekersiz ve sütsüz tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

Kahvenize hindistan cevizi yağı, tarçın ve bal ekleyerek kolayca ve hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün.

Tarçın, vücudunuzdaki şeker moleküllerinin daha hızlı yakılmasını sağlar ve bu sayede kan dolaşımınızda serbest gezen şeker yağa dönüşmez.

Hindistan cevizi yağı, tüketildiğinde direkt olarak karaciğere gönderilir ve kesinlikle yağa dönüşerek depolanmaz ve vücudunuzu yağ yakmaya teşvik eder.

Bal, içinde bol miktarda şeker barındırıyor mu?

Cevabımız hem evet hem de hayır. Bal herhangi bir yapay tatlandırıcı içermez. Tamamen doğal bu ürün sayesinde vücudunuza giren tüm şeker molekülleri hiçbir şekilde yağa dönüşmez ve hemen yakılarak enerji olarak kullanılır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan çoğu besleyici maddeleri sağlar.

Nasıl yapılır?

Yarım su bardağı bal,

¾ su bardağı hindistan cevizi yağı,

bir çay kaşığı tarçın

ve 1 çay kaşığı kakao

Karıştırıp macun haline getirin. Her sabah kahvenize 1 veya 2 çay kaşığı ekleyin.