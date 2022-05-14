Kahveci: İSMMMO’yu ideoloji bataklığından kurtaracağız

Sebahattin Ayan İstanbul

Azgın azınlığın hakimiyet kurduğu meslek odaları arasında yer alan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) seçim heyecanı yaşanıyor. 33 yıldır görevde olan mevcut laikçi yönetimin oluşumu Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği ile yerli ve milli hamlelerle değişimi savunan Meslekte Birlik’in yarışacağı İSMMMO seçimleri 15 Mayıs Pazar günü Şişli’de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Seçim öncesi gazetemiz Akit’e konuşan İstanbul Meslekte Birlik Başkanı Ethem Yüksel Kahveci, İSMMMO’yu ideoloji bataklığından kurtarmak için yola çıktıklarını ifade ettiği konuşmasında, “Mali Müşavirler Odası’nın İstanbul Sözleşmesi ile, Selahattin Demirtaş ile, Gezi olayları ile ne ilgisi olabilir? Mevcut yönetim bunların hepsiyle ilgilendi. İSMMMO’da 33 yıldır kast sistemi var. Azınlığın çoğunluğa tahakkümünün son bulması için meslektaşlarımızı mutlaka yarınki seçimlerde oy kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 44 bin 500 meslektaşımızdan 16 bini 375’i oy kullanmıştı. Bunlardan 8 bin 488’inin oyunu alan ‘Çağdaşlar’ grubu seçimi kazandı. Aldıkları oy oranı mali müşavirlerin 5’te 1’ine yani %19’una tekabül ediyor. Yani yüzde 19’la yüzde 100’e tahakküm ediyorlar. Yarınki seçimlerde katılım mutlaka artmalıdır. Seçime gelmeyen 30 bin meslektaşımız olmuştu. Meslektaşlarımız sandığa gelip hür iradesiyle tercihini yaparsa İSMMMO’daki 33 yıllık tahakküme son verilecektir.” dedi.

CHP zihniyetinin arka odası gibi faaliyet yürüten meslek odaları arasındaki İSMMMO’da yarın yapılacak seçimlerle yeni bir dönemin açılması bekleniyor.

İki aday yarışacak

Azgın azınlığın hakimiyet kurduğu meslek odaları arasında yer alan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) seçim heyecanı yaşanıyor. 33 yıldır görevde olan mevcut laikçi yönetimin oluşumu Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği ile yerli ve milli hamlelerle değişimi savunan Meslekte Birlik’in yarışacağı İSMMMO seçimleri 15 Mayıs Pazar günü Şişli’de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Seçimlerde Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin adayı Yücel Akdemir olacak. Meslekte Birlik Grubu’nun adayı ise Ethem Yüksel Kahveci.

33 yıldır aynı düzen var

Seçim öncesi gazetemiz Akit’e konuşan İstanbul Meslekte Birlik Başkanı Ethem Yüksel Kahveci, İSMMMO’yu ideoloji bataklığından kurtarmak için yola çıktıklarını ifade ettiği konuşmasında, “Burada 33 yıldır aynı anlayış hakim. Ve 33 yılda sadece bir kez başkan değişti. Bir başkan 27 yıl görevde kaldı. Şimdiki mevcut başkan altıncı yılını bitiriyor. Ve iksi de aynı zihniyette.” dedi.

Oda’nın İstanbul Sözleşmesi’yle ne alakası var?

Başkan adayı Kahveci, “Mali Müşavirler Odası’nın İstanbul Sözleşmesi ile, Selahattin Demirtaş ile, Gezi olayları ile ne ilgisi olabilir? Mevcut yönetim bunların hepsiyle ilgilendi. Bu oda Cuhuriyet Mitinglerine finansal destek verdi. Bu oda 2013 yılında Gezi Parkı’nda vandara destek oldu. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş’ı odaya davet ettiler bunlar. Mali müşavirlikle alakası olmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu odaya davet ettiler. Geçmiş yıllardaki genel kurulda CHP’nin tıp doktoru bir milletvekilini getirip konuşma yaptırdılar. Ama meslek için yaptıkları hçbir şey yok. Şu an Tabipler Odası neyse İstanbul Mali Müşavirler Odası da aynı saiklerle davranıyor. Siyasete meraklı olan gitsin bir partiye siyasetini yapsın. İSMMMO’yu niye meşgul etmesinler.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 19’un yüzde 100’e tahakkümü kırılmalı

2019 yılındaki seçimlerde katılımın çok düşük olduğunu hatırlatan Meslekte Birlik’in adayı Ethem Yüksel Kahveci, meslektaşlarını seçime davet ederek şu bilgileri paylaştı: “Azınlığın çoğunluğa tahakkümünün son bulması için meslektaşlarımızı mutlaka yarınki seçimlerde oy kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 44 bin 500 meslektaşımızdan 16 bini 375’i oy kullanmıştı. Bunlardan 8 bin 488’inin oyunu alan ‘Çağdaşlar’ grubu seçimi kazandı. Aldıkları oy oranı mali müşavirlerin 5’te 1’ine yani %19’una tekabül ediyor. Yani yüzde 19’la yüzde 100’e tahakküm ediyorlar. Yarınki seçimlerde katılım mutlaka artmalıdır. Seçime gelmeyen 30 bin meslektaşımız olmuştu. Meslektaşlarımız sandığa gelip hür iradesiyle tercihini yaparsa İSMMMO’daki 33 yıllık tahakküme son verilecektir.”

İBB seçimini CHP kazanınca...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’nin kazanmasının ardından İSMMMO’daki tavır değişikliğini de anlatan Kahveci, “2019’daki oda seçimlerinde konuşma yapan Çağdaşlar grubunun üyeleri kürsüden ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla inmişti. Daha sonra yerel seçimleri Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonra hemen ziyaretine gittiler. Daha önce İBB’ye ait Hamidiye sularına iğrenç iğrenç bakarlardı. Ama 2019 yerel seçimlerinden beri İSMMMO’da Hamidiye su var. Onlara göre şimdi her şey güzel oldu.”