Kahvaltılık patates tarifi! Fırında mısır unlu patates kızartması tarifi

Kahvaltılarınıza lezzet katacak bir tarif arıyorsanız; şahane bir önerimiz var. İşte, fırında mısır unlu patates kızartması tarifi...

Güne güzel başlamanın en önemli formülü kahvaltıdır. Uzmanlar güne kahvaltı ile başlanmadığı zaman gün içerisinde daha fazla kalori alınacağını belirtiyor. Her sabah kahvaltı yapmak bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, metabolizmanın hızlanmasına kadar birçok konuda yardımcı olur.

Kahvaltının faydaları nelerdir?

Gün boyu kendinizi daha enerjik hissetmeniz için kahvaltı çok önemlidir.

Koca bir gün kendinizi daha mutlu hissetmek için mutlaka kahvaltı yapmalısınız.

Kahvaltı yaparak günlük kalori alımını azaltırsınız.

Kahvaltı kan şekerinin dengelenmesine yardım eder.

Fırında mısır unlu patates kızartması tarifi

Malzemeler:

Yarım çay bardağı mısır unu

3 adet patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber

Karabiber

Kekik

Tuz

İşe patatesleri soyarak başlayın.

Patatesleri soyduktan sonra elma dilimleri şeklinde kesin.

Derin bir kasenin içerisine patatesleri ve kalan malzemeleri ekleyin.

Güzelce karıştırdığınız patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Ardından patatesleri fırına sürün.

Patatesleri 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Afiyet olsun.