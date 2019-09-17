0553 313 94 23

Kahvaltılık patates tarifi! Fırında mısır unlu patates kızartması tarifi

Kahvaltılarınıza lezzet katacak bir tarif arıyorsanız; şahane bir önerimiz var. İşte, fırında mısır unlu patates kızartması tarifi...

17 Eylül 2019 Salı 00:15
Kahvaltılık patates tarifi! Fırında mısır unlu patates kızartması tarifi

Kahvaltılarınıza lezzet katacak bir tarif arıyorsanız; şahane bir önerimiz var. İşte, fırında mısır unlu patates kızartması tarifi...

Güne güzel başlamanın en önemli formülü kahvaltıdır. Uzmanlar güne kahvaltı ile başlanmadığı zaman gün içerisinde daha fazla kalori alınacağını belirtiyor. Her sabah kahvaltı yapmak bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, metabolizmanın hızlanmasına kadar birçok konuda yardımcı olur.

Kahvaltının faydaları nelerdir?

Gün boyu kendinizi daha enerjik hissetmeniz için kahvaltı çok önemlidir.

Koca bir gün kendinizi daha mutlu hissetmek için mutlaka kahvaltı yapmalısınız.

Kahvaltı yaparak günlük kalori alımını azaltırsınız.

Kahvaltı kan şekerinin dengelenmesine yardım eder.

 

Fırında mısır unlu patates kızartması tarifi

Malzemeler:

  • Yarım çay bardağı mısır unu
  • 3 adet patates
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Kekik
  • Tuz

 

İşe patatesleri soyarak başlayın.

Patatesleri soyduktan sonra elma dilimleri şeklinde kesin.

Derin bir kasenin içerisine patatesleri ve kalan malzemeleri ekleyin.

Güzelce karıştırdığınız patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Ardından patatesleri fırına sürün.

Patatesleri 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 00:15
  1. Fırında mısır unlu patates kızartması tarifi
  2. Kahvaltılık patates tarifi
  3. fırında kahvaltılık patates
  4. kahvaltılık patates kızartması
  5. kahvaltılık tarifler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de korkutan deprem
    1. İzmir'de korkutan deprem
    2. Venezuela'da hükümet ve bazı..
    3. Kahvaltılık patates tarifi! Fırında..
    4. Hastane inşaatının deposunda yangın
    5. Trump'tan "İran'a askeri müdahale..
    6. İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil..
    7. Maçın ardından
    8. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    9. Basketbolda dünya şampiyonu İspanya..
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2019
    11. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural..
    12. Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi..
    13. Ceyhun Gülselam: "Güzel bir başladık,..
    14. Hindistan'da dil tartışması sürüyor
    15. Rize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    16. 'ABD çatışmaya girecek mi?' Trump..
    17. Riyad "Aramco soruşturması" için..
    18. Arjantin'de sahile vuran katil..
    19. Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen..
    20. Maçın ardından
    21. Kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği..
    22. KPSS nedir? 2020 KPSS ne zaman? 2020..
    23. Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
    24. 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
    25. Kuzey Kore nükleer silah için şart koştu
    26. Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak..
    27. Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak
    28. Maçın ardından
    29. Maçın ardından
    30. Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Diyarbakır’da aileye tehditler savurmuştu! Tutuklanan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
    Diyarbakır’da aileye tehditler savurmuştu! Tutuklanan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?
    Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?
    Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek
    Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Köpeği ezmemek için manevra yaptı! Sonrası korkunç
    Köpeği ezmemek için manevra yaptı! Sonrası korkunç
    AK Parti’den Davutoğlu’na çok sert tepki: Hedefi AK Parti’yi bölmekKuyruk acısı var
    AK Parti’den Davutoğlu’na çok sert tepki: Hedefi AK Parti’yi bölmekKuyruk acısı var