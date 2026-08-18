Kahvaltılık çemen... Nefes kesen kusursuz tat olması için bunu kullan: Herkes 30 dakika dinlendirip yemeli
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Kahvaltılık çemen; baharatlı salça, ezilmiş ceviz ve zeytinyağının uyumuyla kısa süre içinde yapılan harika bir lezzettir. 30 dakika dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz.
Kahvaltılık Çemen Tarifi Nasıl Yapılır?
Kahvaltılık Çemen Tarifi İçin Malzemeler
3 diş sarımsak
4 yemek kaşığı domates salçsı
2 yemek kaşığı biber salçası
1/3 çay kaşığı tuz (İsteğe bağlı)
2 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı galeta
5 yemek kaşığı zeytinyağı
10 adet ceviz
Kahvaltılık Çemen Tarifi Nasıl Yapılır?
Cevizler irice çekilir.
Sarımsaklar rendelenir ve tüm malzemeler iyice birbirine harmanlanana kadar karıştırılır.
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