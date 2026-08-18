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Kadın - Aile Kahvaltılık çemen... Nefes kesen kusursuz tat olması için bunu kullan: Herkes 30 dakika dinlendirip yemeli
Kadın - Aile

Kahvaltılık çemen... Nefes kesen kusursuz tat olması için bunu kullan: Herkes 30 dakika dinlendirip yemeli

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Kahvaltılık çemen... Nefes kesen kusursuz tat olması için bunu kullan: Herkes 30 dakika dinlendirip yemeli

Kahvaltılık çemen; baharatlı salça, ezilmiş ceviz ve zeytinyağının uyumuyla kısa süre içinde yapılan harika bir lezzettir. 30 dakika dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz.

Kahvaltılık Çemen Tarifi Nasıl Yapılır?

Kahvaltılık Çemen Tarifi İçin Malzemeler

3 diş sarımsak
4 yemek kaşığı domates salçsı
2 yemek kaşığı biber salçası
1/3 çay kaşığı tuz (İsteğe bağlı)
2 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı galeta
5 yemek kaşığı zeytinyağı
10 adet ceviz

Kahvaltılık Çemen Tarifi Nasıl Yapılır?

Cevizler irice çekilir.

Sarımsaklar rendelenir ve tüm malzemeler iyice birbirine harmanlanana kadar karıştırılır.

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