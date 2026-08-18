Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

FİRMANIN SAVUNMASI Aracın bayii yetkilileri ise kaput vidalarında görülen sök-tak ayarın, araçların sevkiyat ve taşıma sürecinde yapılan kaput ayarlarından kaynaklanabileceği ifade edildi. Yetkililer, söz konusu durumun araçta üretim hatası veya ayıp anlamına gelmediğini belirtti. Firma yetkilileri ayrıca boya kalınlığı konusunda markanın üretim standartlarına dikkati çekti. Söz konusu aracın Türkiye'nin resmi garanti bilgilerinde, "Üretim standartlarına göre, aracın tüm dış panel boyasında boya kalınlıkları 50 mikron ile 300 mikron arasında değişebilir" ifadesi yer alıyor. Günaştı'nın ekspertiz raporunda ise kaputun "orijinal" olduğu belirtilirken, motor kaputu vidalarında "sök-tak ayar" bulunduğu, menteşelerin vida bölgelerinde boya uygulaması yapıldığı ve kaput mikron değerinin 140-160, aracın genelinin ise 75-90 mikron aralığında olduğu kaydediliyor.