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Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

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Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

Yalova'da yaşayan avukat Gizem Gülsen Günaştı'nın sıfır diye aldığı araçta sök-tak işlemi ve boya kalınlığı tespit edildi. Firmadan yeni bir araba isteyen genç avukatın değişim talebi reddedildi.

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Foto - Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

Yalova'da yaşayan avukat Gizem Gülsen Günaştı, 8 Temmuz'da 2 milyon 385 bin liraya satın aldığı sıfır aracını teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdü. Günaştı, ekspertiz raporunda aracın ön kaputunda sök-tak işlemi ve diğer bölümlere göre yüksek boya kalınlığı tespit edildiğini belirterek aracın değiştirilmesini talep etti. 'KUSURSUZ' DEDİLER Günaştı, sıfır araç satın almadan önce başka bir bayide bulunan aynı marka çamurluğunda fabrika kaynaklı boya bulunduğunun kendisine bildirildiğini ve bu nedenle söz konusu aracı almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kusursuz bir araç istediğini özellikle belirterek başvurduğunu anlatan Günaştı, burada kendisine aracın kusursuz olduğunun söylendiğini ifade etti.

#2
Foto - Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

"BANA ELLERİNDE KUSURSUZ ARAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER" İkiz bebekleri bulunduğunu ve araç satın alma sürecinde zaman açısından zorlandığını belirten Günaştı, aracı teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüğünü söyledi. Ekspertiz sonucunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Günaştı, raporda aracın ön kaputunda sök-tak işlemi bulunduğunun ve boya kalınlığının diğer bölümlere göre belirgin şekilde yüksek olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Ben zaten sıfır araç alıyorum, kusursuz olsun istiyorum diyerek başka bayideki aracı almamıştım. Özellikle kusursuz araç istediğimi söyledim. Bana ellerinde kusursuz araç olduğunu söylediler. Aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüm. Sonuç karşısında şok oldum. Ön kaputta hem sök-tak işlemi hem de diğer bölümlere göre çok daha yüksek boya ölçümü çıktı" dedi.

#3
Foto - Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

"BİZ DE BİLMİYORDUK" Ekspertiz raporunun ardından aracı Bursa'daki bayiye geri götürdüğünü belirten Günaştı, aracın değişimini talep ettiğini ancak talebinin kabul edilmediğini öne sürdü. İlk etapta bayiden "Biz de bilmiyorduk" şeklinde cevap aldığını belirten Günaştı, "Ben bu aracı istemiyorum. Kusursuz araç istediğimi en başından açıkça söyledim. Kusuru öğrendiğim anda da aracı geri götürdüm. Ben tüketiciyim ve kanunun bana tanıdığı seçimlik haklarımı kullanmak istiyorum" diye konuştu.

#4
Foto - Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

ARACIN FİYATI 2 MİLYON 385 BİN Aracı 2 milyon 385 bin liraya satın aldığını belirten Günaştı, başka bayide arka çamurluğunda fabrika boyası bulunduğu söylenen aracın 2 milyon 320 bin liraya teklif edildiğini, buna rağmen kusursuz araç almak için daha yüksek bedel ödemeyi tercih ettiğini söyledi.

#5
Foto - Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

"JELATİNLERİ DAHİ SÖKMEDİK" Aracı aldıktan sonra ailesiyle tatile çıkmayı planladığını ancak yaşanan süreç nedeniyle planlarının iptal olduğunu anlatan Günaştı, yaklaşık 40 gündür mağduriyetinin giderilmesini beklediğini belirterek, "İkiz kızlarımla beraber mutlu bir şekilde tatile çıkmayı hayal ediyordum. Bunun yerine hukuki süreçlerle uğraşmak zorunda kaldım. Şu anda aracı emanet olarak kullanıyorum. Aldığımız günkü heyecanla araç kamerası ve koltuk kılıfları almıştık. Hâlâ bunları bile takamadık. Aracın üzerindeki jelatinleri dahi sökemedik. Çünkü bu aracı bu şekilde kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu!

FİRMANIN SAVUNMASI Aracın bayii yetkilileri ise kaput vidalarında görülen sök-tak ayarın, araçların sevkiyat ve taşıma sürecinde yapılan kaput ayarlarından kaynaklanabileceği ifade edildi. Yetkililer, söz konusu durumun araçta üretim hatası veya ayıp anlamına gelmediğini belirtti. Firma yetkilileri ayrıca boya kalınlığı konusunda markanın üretim standartlarına dikkati çekti. Söz konusu aracın Türkiye'nin resmi garanti bilgilerinde, "Üretim standartlarına göre, aracın tüm dış panel boyasında boya kalınlıkları 50 mikron ile 300 mikron arasında değişebilir" ifadesi yer alıyor. Günaştı'nın ekspertiz raporunda ise kaputun "orijinal" olduğu belirtilirken, motor kaputu vidalarında "sök-tak ayar" bulunduğu, menteşelerin vida bölgelerinde boya uygulaması yapıldığı ve kaput mikron değerinin 140-160, aracın genelinin ise 75-90 mikron aralığında olduğu kaydediliyor.

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