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Spor Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi
Spor

Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Genç Fenerbahçeliler (GFB), tribünlerde yapılacak görsel şov için hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmalar devam ederken stadyum hoparlörlerinden Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisinin yükselmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Genç Fenerbahçeliler (GFB), tribünlerde yapılacak görsel şov için hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmalar devam ederken stadyum hoparlörlerinden Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisinin yükselmesi dikkat çekti.

 

GÖRSEL ŞOV İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u ağırlamaya hazırlanırken tribünlerde de maç öncesi hazırlıklar devam ediyor. Genç Fenerbahçeliler, kritik mücadelede gerçekleştirilecek görsel şov için stadyumda çalışmalarını sürdürdü.

 

HOPARLÖRLERDEN İLAHİ YÜKSELDİ

Hazırlıklar sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. GFB üyeleri tribünlerde çalışmalarına devam ederken stadyum hoparlörlerinden Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi çalmaya başladı. Lyon maçı öncesindeki görsel şov hazırlıkları sırasında stadyumda ilahinin yankılanması dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

 

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Yorumlar

Rabbim sebep olanları ne dileği varsa sonsuz var ya Rabb'im ya

Sıhhat iman huzur geçmişin elemlere geleceğin kaygılarından muhafaza et onları yarabbi Amin amin amin
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