  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
60 günlük süre doldu! ABD'den İran'a operasyon hazırlığı 18 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 18 Ağustos 2020: Mehmet Ali Tekin'in vefatı (Gazeteci-Yazar) Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den KAAN mesajı Siyonistler itiraz edip duruyor! Barış kolay gelmeyecek Atama kararları Resmi Gazete'de! ÖSYM Başkanlığına Ali Ersoy atandı Şii lider bile tepki gösterdi! İHA'larla vurmayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! Milli Dayanışma Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı Komşuda büyük dönüşüm! Eski düzeni yıkmak istiyorlar
Gündem Yeni Parti’nin alkolik il başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gündem

Yeni Parti’nin alkolik il başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yeni Parti’nin alkolik il başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi

En önemli seçim vaadini alkolü ucuzlatmak olarak açıklayan Özgür Özel’in atadığı Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken kazaya karışması nedeniyle aldığı 7 ay hapis cezası ve daha önceki mükerrer suç dosyası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur'da alkollü şekilde araç kullandığı sırada kazaya karışan Ayten, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayten, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayten, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili yürütülen adli süreçte Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Ayten'in daha önce işlediği bir suç nedeniyle hakkında bulunan mükerrer dosya da adli süreçte yeniden gündeme geldi. Hakkındaki 7 aylık hapis cezası ve mükerrer suç durumu çerçevesinde işlemleri gerçekleştirilen Ayten hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar
Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar

Gündem

Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar

Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!

Gündem

Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil ilk kez konuştu: Yeni Partililer bana tuzak kurdu!

Özgür şimdi de CHP'nin üyelerine göz dikti! WhatsApp gruplarından ‘istifa edip gelin’ ısrarı
Özgür şimdi de CHP'nin üyelerine göz dikti! WhatsApp gruplarından ‘istifa edip gelin’ ısrarı

Siyaset

Özgür şimdi de CHP'nin üyelerine göz dikti! WhatsApp gruplarından ‘istifa edip gelin’ ısrarı

CHP’den Yeni Parti'ye Menderes mesajı: Bu daha başlangıç! Seçim kaybetmeye alışın!
CHP’den Yeni Parti'ye Menderes mesajı: Bu daha başlangıç! Seçim kaybetmeye alışın!

Gündem

CHP’den Yeni Parti'ye Menderes mesajı: Bu daha başlangıç! Seçim kaybetmeye alışın!

Özgür Özel bu kez İtalya’ya ağladı: Biz Avrupa için daha güvenilir ortak oluruz!
Özgür Özel bu kez İtalya’ya ağladı: Biz Avrupa için daha güvenilir ortak oluruz!

Gündem

Özgür Özel bu kez İtalya’ya ağladı: Biz Avrupa için daha güvenilir ortak oluruz!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Yeni parti degil yeni raki partisi diyeceklerdide tekel isim hakkindan mahkemeye verir diye korktular...adamlar ayik gezmedigi için her halti yiyor,ortaya çikincada biz ne yapmisizki diyorlar... bitecekler insaAllah,eriyorlar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23