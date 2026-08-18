Yeni Parti’nin alkolik il başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi
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En önemli seçim vaadini alkolü ucuzlatmak olarak açıklayan Özgür Özel’in atadığı Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken kazaya karışması nedeniyle aldığı 7 ay hapis cezası ve daha önceki mükerrer suç dosyası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur'da alkollü şekilde araç kullandığı sırada kazaya karışan Ayten, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayten, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayten, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili yürütülen adli süreçte Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi.
BU İLK DEĞİLMİŞ
Ayten'in daha önce işlediği bir suç nedeniyle hakkında bulunan mükerrer dosya da adli süreçte yeniden gündeme geldi. Hakkındaki 7 aylık hapis cezası ve mükerrer suç durumu çerçevesinde işlemleri gerçekleştirilen Ayten hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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