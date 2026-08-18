Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Eski güvenli formül sizi bekliyor: Sadece 1 pamuğu ıslatıyoruz

Bugün google aramalarda çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? sorusu yoğun şeklinde arama yapılıyor. Buradan hemen söylemeliyim ki çamaşır suyu lekesi öyle farklı bir maddenin kıyafetimize bulaşması şeklinde değil.

Örneğin; pas lekesi, oje lekesi gibi kıyafetimize pas yada oje bulaşmıyor. Çamaşır suyundaki kimyasallar kıyafetimizdeki rengin değişime uğramasını sağlıyor. Yani; yıkarım, çitilerim çıkar şeklinde düşünmeyin.

Çamaşır suyu lekesini yok edemiyoruz sadece gizleyebiliyoruz. Çamaşır suyu lekesini yok etmek için kullanılan farklı yöntemler var. Bugün; çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? adlı yazımda bu yöntemlerden bahsedeceğim.

Metil alkol ile çamaşır suyu lekesini yok etmek.

Metil alkolle bir pamuğu ıslatıyoruz ve çamaşır suyu lekesi olan bölümü kenarlardan itibaren bu pamukla fazla bastırmadan ovalıyoruz. Burada amaç lekenin kenar kısınlarındaki çamaşır suyu olmayan bölümlerin boyasını, çamaşır suyu lekesinin olduğu yüzeye yaymak. Yani bir nevi giysinin kendi boyasıyla lekeli kısmı boyamak.

Süs eşyaları ile çamaşır suyu lekesini gizlemek.

Bronşlar, resimli yamalar, boncuklar kullanarak çamaşır suyu lekesini gizleyebilirsiniz. Lekeli kısmın üzerine bu materyalleri güzelce dikin veya yapıştırın. Dediğim gibi çamaşır suyu lekesini çıkarmak diye bir şey yok, sadece gizlemek var.

Kumaş boyası kullanmak.

Kıyafetinizin renginde bir boya bulmanız çok zor. Yani sadece lekeli kısmı boyarım olur biter demeyin. Renk tutmaz sonra daha çok sırıtır. Bu yüzden kıyafetimizi kumaş boyasıyla komple boyuyoruz.

Çamaşır suyu lekesini çamaşır suyu kullanarak yok etmek

Dökün bir leğene çamaşır suyunu atın lekeli kıyafeti olsun bitsin. Bunları kullanarak kıyafetinizin tamamını açık renkli bir hale getirebilir ve çamaşır suyu lekesinden kurtulabilirsiniz. Hatta bu yöntemin çok daha farklı uygulamaları da mevcut. Mesela; kıyafetinizi elinizde iyice sıkar gibi büküyorsunuz ve bu şekilde çamaşır suyuna atıyorsunuz. Sonuç olarak çak daha lekeli, tarzı olan, göze hoş gelen bir kıyafetiniz oluyor.