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Eğitim Yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlık! Okul müdürlerine ‘güvenli okul’ eğitimi
Eğitim

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlık! Okul müdürlerine ‘güvenli okul’ eğitimi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlık! Okul müdürlerine ‘güvenli okul’ eğitimi

Geçtiğimiz dönemlerde okullarda yaşanan ve can kaybı ile neticelenen elim olaylar, yetkili birimleri harekete geçirdi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul müdürlerine ’güvenli okul’ eğitimi verildiğini kaydederek, "Tüm okullarımızda öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim öğretim sürecini devam ettirebilecek" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bakanlık tarafından okullarımızda güvenliği sağlama noktasında atılacak adımlarla alakalı ciddi kararlar alındığını kaydetti. Esen, "Bakanlığımız tarafından bir yönetmelikte yapılan değişiklikle beraber okullarımızda güvenliği sağlama noktasında atılacak adımlarla alakalı ciddi kararlar alındı. Biz de ilimizde bu kararların etkin bir şekilde uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir defa şunun altını çizmek isterim. Tüm okullarımızın, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim öğretim sürecini devam ettirebilecek nitelikte olduğunun özellikle altını çizmek isterim. Herhangi bir güvenlik problemi yaşayacağımızı doğrusu düşünmüyoruz" dedi.

’Güvenli okul’ konusunda kentte okul müdürlerine eğitim verildiğini kaydeden Esen, "Bu düşüncede rehberlik araştırma merkezlerimizle birlikte ilimiz genelinde beş rehberlik araştırma merkezimiz var. Onlarla bir eylem planı üzerinde çalıştık yaz boyu. Ve şu andan itibaren de bir hizmet içi eğitim süreci başlatarak tüm okul müdürlerimizi güvenli okul noktasında ne tür tedbirler almalılar ya da güvenli okul için öğrencinin kendisini güvende hissedebileceği olumlu okul iklimini oluşturacak şekilde nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bir hizmet içi eğitim sürecini geçtiğimiz hafta tamamlamış olduk. Tüm okul müdürlerimizi bu anlamda eğitmiş olduk. Rehberlik araştırma merkezlerimiz sürekli sahadan bilgi almak suretiyle güvenli okula doğru gidecek nitelikte hangi çalışmaları yapmamız gerektiği konusunda sürekli önümüze birtakım doneler koymaktadır. Biz de onlardan hareketle okul müdürlerimizle beraber, ilçe müdürlerimizle beraber bu süreci etkin bir şekilde yöneteceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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