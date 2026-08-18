Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail’i alarma geçirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesi İsrail basınında geniş yer buldu. Maariv gazetesi, görüşmeyi “Gecenin ortasında: Erdoğan, Donald Trump karşısında büyük hamleyi yaptı” başlığıyla duyurdu. Gazete, Erdoğan’ın İran konusunda diplomasi çağrısı yapmasına, Gazze’ye ilişkin İsrail eleştirilerine ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki Mekke savunma anlaşmasına dikkat çekti.

Maariv'in haberindeki ifadeler, Tel Aviv'in Erdoğan-Trump görüşmesini neden yakından takip ettiğini de ortaya koydu. Gazete, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini yeniden Trump'ın gündemine taşıdığına ve Ankara'nın Orta Doğu'daki diplomatik girişimlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.

İsrail basınının dikkatini çeken asıl gelişme ise Erdoğan'ın Trump karşısında geri adım atmaması oldu.

"GECENİN ORTASINDA": MAARİV ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİ BÖYLE DUYURDU

Maariv, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesini sıradan bir diplomatik temas olarak sunmadı. Gazetenin manşeti doğrudan Başkan Erdoğan'ın hamlesine odaklandı

"Gecenin ortasında: Erdoğan, Donald Trump karşısında büyük hamleyi yaptı."

Başlığın devamındaki spotta ise Türkiye ve ABD liderlerinin gece saatlerinde görüştüğü, Erdoğan'ın İsrail'i yeniden hedef aldığı ve Trump'ın İsrail tarafında ciddi endişelere yol açan bu hamleye destek verdiği belirtildi.

Böylece İsrail basını, görüşmenin merkezine Trump'ın değil Erdoğan'ın attığı adımları yerleştirdi.

Maariv'in kullandığı "büyük hamle" ifadesi, Ankara'nın Washington'la yürüttüğü diplomatik trafiğin Tel Aviv tarafından yakından izlendiğini gösterdi.

ERDOĞAN GECE YARISI TRUMP'IN KARŞISINA ÇIKTI

Başkan Erdoğan, Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde İran-ABD geriliminin daha da tırmanmaması için diplomatik kanalların sonuna kadar kullanılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Tahran ile Washington arasındaki sorunların çözümü için görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu belirterek Türkiye'nin arabuluculuk ve barış girişimlerine desteğini yineledi. Bu mesaj, İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.

Tahran'daki üst düzey yetkililerin daha saldırgan bir askeri yaklaşım benimsenebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından Erdoğan'ın doğrudan Trump'la görüşmesi, Ankara'nın bölgedeki diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, İran ile kara sınırı bulunan NATO üyesi olarak hem Washington hem de Tahran'la doğrudan temas kurabilen ülkeler arasında bulunuyor.

Maariv de bu noktaya dikkat çekerek Türkiye'nin Katar ve Pakistan gibi diğer arabulucu ülkelerle birlikte diplomatik temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

TEL AVİV'İ ASIL RAHATSIZ EDEN MESAJ GAZZE OLDU

Erdoğan-Trump görüşmesinin İsrail açısından en kritik başlığı ise İran değil, Gazze oldu. Maariv, Erdoğan'ın görüşmede İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunduğunu özellikle öne çıkardı.

Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenen bir dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım ve saldırı faaliyetlerinde artış yaşandığını Trump'a iletti.

Bu mesaj, İsrail basınında dikkat çekti. Habere göre Ankara, Gazze'deki gelişmeleri yalnızca insani bir mesele olarak değil, bölgesel barış ve güvenlik açısından da doğrudan Washington'ın gündemine taşıdı.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için atılacak adımlara desteğini sürdüreceğini ve bölgede istikrarlı, kalıcı bir uzlaşının sağlanması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Maariv'in haberi de tam olarak bu noktada Başkan Erdoğan'ın Trump'a verdiği mesajı öne çıkardı.

ERDOĞAN'IN GAZZE MESAJI İSRAİL BASININDA YANKILANDI

İsrail gazetesi, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini görüşmenin en önemli başlıklarından biri olarak aktardı. Maariv'in ifadesiyle Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artışı gündeme getirdi. Üstelik bu eleştiri, ABD'nin barış planında ikinci aşamaya geçilmesinin beklendiği bir dönemde geldi.

Ankara'nın mesajı netti:

Gazze'de kalıcı bir çözüm sağlanmadan ve bölgenin yeniden imarı için somut adımlar atılmadan bölgesel istikrardan söz edilemez.

Başkan Erdoğan'ın bu yaklaşımı, İsrail'in Gazze'deki politikalarına yönelik Ankara'nın tutumunda bir değişiklik olmadığını da ortaya koydu.

TRUMP'A MEKKE'DEN GÜÇLÜ MESAJ

Başkan Erdoğan'ın Trump'la görüşmede gündeme getirdiği bir diğer önemli başlık ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan üçlü savunma anlaşması oldu.

Erdoğan, anlaşmanın Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin korunması açısından kararlı bir duruş ortaya koyduğunu belirtti. Maariv, Trump'ın bu girişimi övgüyle karşıladığını aktardı. Bu ayrıntı, İsrail basınının dikkatinden kaçmadı.

Ankara'nın İslam dünyasının iki önemli ülkesi olan Pakistan ve Suudi Arabistan'la güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmesi, Orta Doğu'da yeni bir diplomatik denklem oluşturma potansiyeli taşıyor.

Erdoğan'ın aynı telefon görüşmesinde hem İran krizini hem Gazze'yi hem de Mekke'de imzalanan savunma anlaşmasını Trump'ın gündemine taşıması, Ankara'nın bölgesel politikadaki çok yönlü diplomasi trafiğini de ortaya koydu.

İSRAİL'İN KORKTUĞU TABLO: ANKARA-WASHINGTON HATTI

Maariv'in haberindeki dikkat çekici noktalardan biri de Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinin İsrail açısından oluşturduğu tablo. Ankara, İran konusunda savaşın daha fazla büyümesini istemiyor. Gazze konusunda İsrail'in politikalarını açık biçimde eleştiriyor.

Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Pakistan'la güvenlik iş birliğini güçlendiriyor. Bütün bunlar Türkiye'nin Orta Doğu'daki diplomatik hareket alanını genişletiyor. İsrail basınının görüşmeyi bu kadar yakından takip etmesinin nedeni de burada ortaya çıkıyor.

Erdoğan, Trump'la doğrudan temas kurarak İran'da diplomasi, Gazze'de kalıcı çözüm ve bölgede yeni güvenlik mekanizmaları konusunda Ankara'nın tutumunu doğrudan ABD Başkanı'na aktarıyor.

"BÜYÜK HAMLE" NEDEN İSRAİL'İ ENDİŞELENDİRDİ?

Maariv'in başlığındaki "büyük hamle" ifadesinin arkasında yalnızca bir telefon görüşmesi bulunmuyor.

Asıl mesele, Erdoğan'ın Trump'la temasında birbirinden ayrı görünen üç başlığı aynı diplomatik çerçevede ele alması:

İran'da savaş yerine diplomasi, Gazze'de İsrail'e yönelik sert eleştiri ve Orta Doğu'da Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ekseninde güçlenen güvenlik iş birliği.

Bu tablo, Ankara'nın bölgesel gelişmeler karşısında yalnızca tepki veren bir aktör değil, kendi diplomatik girişimlerini ortaya koyan bir merkez olduğunu gösteriyor.

Maariv'in Erdoğan-Trump görüşmesini gece saatlerine vurgu yaparak "büyük hamle" şeklinde sunması da İsrail tarafında görüşmenin sıradan bir diplomatik telefon görüşmesi olarak görülmediğini ortaya koydu.

ERDOĞAN'IN MESAJLARI WASHINGTON'A ULAŞTI

Görüşmenin ardından Beyaz Saray, telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin hemen kapsamlı bir açıklama yapmadı.

Ancak Maariv'in aktardığı bilgiler, Erdoğan'ın Trump'a hangi başlıklarda mesaj verdiğini ortaya koydu. Ankara, İran konusunda diplomatik yolların tüketilmesini istemiyor. Gazze'de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasına tepki gösteriyor. Türkiye, Gazze'nin yeniden imarı ve kalıcı bir çözüm için desteğini sürdürüyor.

Aynı zamanda Mekke'de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan üçlü savunma anlaşmasını bölgesel istikrar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Maariv'in başlığı bu nedenle dikkat çekici:

"Gecenin ortasında: Erdoğan, Donald Trump karşısında büyük hamleyi yaptı."

İsrail basını açısından haberin merkezinde Trump'ın Erdoğan'a ne söylediğinden çok, Erdoğan'ın Trump'ın karşısına hangi gündemle çıktığı bulunuyor.