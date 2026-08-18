Bir kapanıp bir açılan Yaren Dağ’a tepki yağıyor: Örtü Allah’ın emri oyuncağınız değil!

Bir dönem ahlaksızlık kokan toplumu yozlaştırıcı formatıyla büyük tepki çeken Kısmetse Olur adlı yarışmada para karşılığı rolünü icra eden Yaren Dağ, bir süre önce aldığı tesettüre girme kararından bu defa da vazgeçti

Ahlaksız programdaki tavırları ve tarzıyla tanınan Yaren Dağ, geçtiğimiz dönemlerde radikal bir kararla tesettüre girdiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabındaki tüm açık fotoğraflarını silen Dağ, kapanma kararını “Buyrunuz yeni Yaren” notuyla takipçilerine ilan etmişti.

SİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI TEKRAR YÜKLEDİ

Aradan geçen sürenin ardından Yaren Dağ, başını yeniden açarak eski tarzına geri döndü. Takipçilerine seslenen Dağ, "Açıklama yapmayacağım, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Dağ, tesettüre girdiği dönemde sildiği eski fotoğraflarını da sosyal medya hesabına yeniden yükledi.

AÇ KAPA, AÇ KAPA NEDİR BU YA!

Genç nesle dinimizin tasvip etmediği ilişki ve flört tarzını dayatmaya çalışan programla tanınan Yaren Dağ’ın kısa süre içerisinde bir kapanıp bir açılması, kamuoyunun tepkisini çekti.

Başörtüsünün kişinin ruh haline göre şekillenemeyeceğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları, “Örtünmek Allah’ın emri. Kafanıza göre bir kapanıp bir açılmak olmaz. Ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun. İslami değerler sizin oyuncağınız olamaz” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.