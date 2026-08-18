Göktaş: Terörsüz Türkiye’nin mimarı, şehit yakınları ve gazilerimiz! Şehitlerimizin ruhuna halel getirmedik, getirmeyiz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütülen ‘Terörsüz Türkiye Buluşmaları’ kapsamındaki ‘Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası’nın 22’ncisini dün Diyarbakır’da gerçekleştirdi.

Şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinin katıldığı programda konuşan Bakan Göktaş, devletin dün olduğu gibi bugün ve yarın da şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek “Devletimiz her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında. Girdiğimiz bu süreç çok kritik bir süreç. Çok da önemli. Sadece bugün için değil, aslında yarın için de önemli. Bizim amacımız burada şehitlerimizin aziz hatıralarına, gazilerimizin kahramanlıklarına her daim sahip çıkmak. Burada onlarsız yürüyen bir süreç olmadı. Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, burada şehitlerimizin emanetlerine veya şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde de olmadık, olmayacağız” diye konuştu.

‘PROVOKASYONLARI BİLİYORUZ, GÖRÜYORUZ’

Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini belirten Göktaş, “Bu topraklar çok şehit verdi, çok kan aktı. Özellikle bu bölge terörden çok çekti. Bunun birebir şahitleri sizlersiniz. Ben size acınızı tekrar anlatmayacağım, çünkü bu süreci, kaybı yaşayan bilir. Evladını, eşini toprağa verdikten sonra ‘Vatan sağ olsun’ der ama o acı yürekten hiçbir zaman silinmez. Bizler bunun bizzat şahidiyiz. Ama en çok da yaşayan bilir. Ailelerimiz o kadar acıya rağmen ‘Biz yaşadık, başkaları yaşamasın, devletimize güveniyoruz’ dedi. Zaman zaman bu süreçle ilgili provokasyonlar, ailelerimizin hassasiyeti üzerinden siyasi rant elde etmek isteyenleri biliyoruz, görüyoruz. Sizler bu provokasyonlara gelmiyorsunuz, Allah razı olsun. Geçmiş acıları unutmamız mümkün değil ancak bundan sonra ne evlatlarımız ne torunlarımız benzer acılar yaşamasın diye uğraşıyoruz. Hamdolsun, bu topraklarda terör son buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz dünyada savunma sanayi alanında lider bir ülke oldu. Ama bakıyorsunuz, bir olay bile tüm iyileşmenin üzerine gölge gibi çöküyor. Dolayısıyla bizler sadece ülkemizin içerisinde değil, ülkemizin hemen sınırının dışındaki bölgeyi de güvenli hale getirmek istiyoruz. Devlet aklı büyük, devlet daha tecrübeli ve bundan sonraki süreçte de el birliği ile benzer süreçler olmaması için var gücümüz ile çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra yolculuğumuz bitti mi? Bitmedi. Şehit ve gazilerimizden sorumlu bakanlık olarak biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Sizler bizim başımızın tacısınız” ifadelerini kullandı.