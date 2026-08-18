Zelenski acil durum koduyla paylaştı: Rusya sivil alanları vurdu, çok sayıda ölü var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna’da Rus ordusunun sivil altyapıyı ve yoğun yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları can almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Harkiv bölgesine bağlı Peçenig kasabasında posta binası, marketler ve konutların bulunduğu işlek bir kavşağa hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu belirten Zelenski, acil durum çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Peçenig kasabasına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Harkiv bölgesine bağlı Peçenig kasabasına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Saldırının, çevresinde posta binası, marketler ve evlerin bulunduğu yoğun bir kavşağı hedef aldığını aktaran Zelenski, şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. (Ölenlerin) Akrabaları ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok sayıda yaralı var. Onlara gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor."
Zelenski, saldırının bir trajedi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bu Rus saldırısına mutlaka yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.
Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Peçenig'e yönelik füze saldırısı düzenlediğini ifade etti.
RUS ORDUSU BU GECE 147 SİHA İLE SALDIRI DÜZENLEDİ
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye 147 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 111 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
ZAPORİJYA’DA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yapılan saldırılarda da 2 kişinin yaralandığı belirtildi.