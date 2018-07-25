Kahvaltıdan sonra halsiz hissediyorsanız...

Maya alerjisi, bazı besinlerde bulunan maya proteinine karşı vücudun harekete geçmesiyle ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi bu proteini zararlı hücre olarak algıladığından antikor üretmeye başlar.

Belirtileri kişiden kişiye değişen bu rahatsızlık erken müdahale edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilir. Ciltte kaşınma, şişlik, kızarma ve kanama gibi belirtilerin yanı sıra eklem ağrıları, mide ekşimesi, yorgunluk, baş dönmesi ve bayılmayla da kendini gösterir.

Bu belirtiler her hastalıkta da görünebileceğinden bir uzman doktora görünmekte fayda var.

Kişi öncelikle hangi besinin kendisinde bu alerjiyi ortaya çıkartığını öğrenmelidir. Bunun için de alerji testi yaptırmak şarttır. Alerjiye neden olan besini öğrendikten sonra kişinin bu besinden uzak durması sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Maya içeren besinler; ekmek, pastane ürünleri, soslar, turşu, sirke, süt ve süt ürünlerinde bulunur. Bazı paketli ürünlerde maya yerine hidrolize protein yazılır bu yüzden alış veriş sırasında bu paketlerin içerdikleri kısmını iyi okumak gerekir.

Aynı zamanda ağzı açık bırakılan bazı yiyeceklerde maya bakterisi üretir. Bu alerjiye sahip kişiler bu gibi durumlara dikkat etmelidir.

Yasemin.com'dan alınmıştır.