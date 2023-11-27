Kahvaltıdan önce için, köpük köpük yayılarak kanser hücrelerini öldürüyor! 1 tanesinden bir şişe çıkıyor
Sebzelerden yapılan içecekler kansere şifa oluyor. Bu içeceklerin özellikle kahvaltıdan önce içilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, kür tariflerinin doğal malzemelerle yapılması gerektiğini belirtiyor. İşte kansere karşı kür tarifi...
Sebzelerden yapılan kürler kanser hastalığına şifa oluyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri içerisinde barındıran pancar, kanserin düşmanı bir sebze. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, kitaplarında kansere karşı kırmızı kür öneriyor. İşte kahvaltıdan önce içildiğinde şifa olan kürün tarifi...
KIRMIZI KÜR MALZEMELER
1 adet kırmızı pancar
1 adet havuç
1 adet kırmızı elma
KANSERDEN KORUYAN KIRMIZI KÜR TARİFİ
Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Elde edilen meyve suyu ağzı kapalı olarak 30 dakika buzdolabında bekletin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kahvaltıdan 20 dakika önce için.
ÖNERİLER
Ailesinde kanser öyküsü olanlar senede 3 kez kırmızı kürü tatbik etmelidir. Her bir kür dönemi 30 gün olmalıdır.
KIRMIZI KÜRÜN DİĞER FAYDALARI
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve mide ülserine karşı faydalıdır.