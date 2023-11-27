  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda Kahvaltıdan önce için, köpük köpük yayılarak kanser hücrelerini öldürüyor! 1 tanesinden bir şişe çıkıyor
Gıda

Kahvaltıdan önce için, köpük köpük yayılarak kanser hücrelerini öldürüyor! 1 tanesinden bir şişe çıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-27 12:08:00 -
Kahvaltıdan önce için, köpük köpük yayılarak kanser hücrelerini öldürüyor! 1 tanesinden bir şişe çıkıyor

Sebzelerden yapılan içecekler kansere şifa oluyor. Bu içeceklerin özellikle kahvaltıdan önce içilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, kür tariflerinin doğal malzemelerle yapılması gerektiğini belirtiyor. İşte kansere karşı kür tarifi...

Sebzelerden yapılan kürler kanser hastalığına şifa oluyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri içerisinde barındıran pancar, kanserin düşmanı bir sebze. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, kitaplarında kansere karşı kırmızı kür öneriyor. İşte kahvaltıdan önce içildiğinde şifa olan kürün tarifi...

KIRMIZI KÜR MALZEMELER

1 adet kırmızı pancar

1 adet havuç

1 adet kırmızı elma

KANSERDEN KORUYAN KIRMIZI KÜR TARİFİ

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Elde edilen meyve suyu ağzı kapalı olarak 30 dakika buzdolabında bekletin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kahvaltıdan 20 dakika önce için.

ÖNERİLER

Ailesinde kanser öyküsü olanlar senede 3 kez kırmızı kürü tatbik etmelidir. Her bir kür dönemi 30 gün olmalıdır.

KIRMIZI KÜRÜN DİĞER FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve mide ülserine karşı faydalıdır.

 

Her 30 saniyede 1 kişi akciğer kanserinden ölüyor
Her 30 saniyede 1 kişi akciğer kanserinden ölüyor

Sağlık

Her 30 saniyede 1 kişi akciğer kanserinden ölüyor

Erken evre gırtlak kanserinde lazer teknolojisi hayat kurtarıyor
Erken evre gırtlak kanserinde lazer teknolojisi hayat kurtarıyor

Sağlık

Erken evre gırtlak kanserinde lazer teknolojisi hayat kurtarıyor

Pankreas kanseri tedavisinde hayat kurtaran gelişme!
Pankreas kanseri tedavisinde hayat kurtaran gelişme!

Sağlık

Pankreas kanseri tedavisinde hayat kurtaran gelişme!

Günde sadece bir bardak içmek yetiyor! Kanseri önlüyor
Günde sadece bir bardak içmek yetiyor! Kanseri önlüyor

Sağlık

Günde sadece bir bardak içmek yetiyor! Kanseri önlüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye karşıtı cephe yarıldı! Bölgede hükümet hamleyi yaptı: İmzalanan anlaşma temel referans! Gelişme Türkiye'yi heyecanlandıracak
Gündem

Türkiye karşıtı cephe yarıldı! Bölgede hükümet hamleyi yaptı: İmzalanan anlaşma temel referans! Gelişme Türkiye'yi heyecanlandıracak

Türkiye'nin dev hamleleri devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının iki ülke aras..
Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'
Gündem

Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'

Emre Kınay çıldırmış vaziyette sert tepki gösterdi! Sözleri gündeme damga vurdu: 'Liyakatsizler İstanbul’u Dingo’nun ahırına çevirdi... İşi..
Üç beş kişinin itirazını değil devletlerin katliama desteğini yaz Oda TV!
Gündem

Üç beş kişinin itirazını değil devletlerin katliama desteğini yaz Oda TV!

Batı ülkelerinin siyonist İsrail'in katliamına destek vermesini görmezden gelen Oda TV bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki şahsi açıkl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23