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Yerel Kahreden görüntü: Yavru köpek derisi yüzülmüş halde bulundu
Yerel

Kahreden görüntü: Yavru köpek derisi yüzülmüş halde bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde sokakta bakılan 4 aylık ‘Benekli’ isimli yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Köpeğe bakan site sakinleri olayla ilgili jandarmaya şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 12:54:00 - 2022-04-11 12:56:21
Kahreden görüntü: Yavru köpek derisi yüzülmüş halde bulundu

Olay, beldeye bağlı Beykent Mahallesi Cumhuriyet Sitesi’nde meydana geldi. Site sakinlerince sokakta bakılan ve ‘Benekli’ ismi verilen 4 aylık yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Site sakinleri durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu. Yavru köpek ölüm sebebinin belirlenmesi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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