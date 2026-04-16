Kahramanmaraş'taki katliamcının talim yaptığı görüntüler ortaya çıktı!

Kaharamanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı.

Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin olaydan 2 gün önce pazartesi günü babasıyla poligonda atış yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın birkaç kez ateş edip hedefleri vurmaya çalıştığı görülüyor.

Baba Uğur Mersinli ifadesinde, "Bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Ben de oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim. Bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış" demişti.