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Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'
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Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

Ahmet Çakar yeni sezon planlamaları sürerken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

Galatasaray'ın yeni sezon planlaması ve transfer çalışmaları sürerken Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Çakar, hem Mauro Icardi'nin geleceği hem de Jhon Duran transferi hakkında sert konuştu.

#2
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

Victor Osimhen'in takım için kritik önem taşıdığını belirten Çakar, Nijeryalı yıldızın ayrılması halinde Galatasaray'ın ciddi sıkıntılar yaşayacağını söyledi.

#3
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

"Osimhen giderse Galatasaray'da büyük problemler başlar. Çünkü Osimhen demek takımın yüzde 70'i demek. Icardi zaten bitik. İki forveti birden nereden bulacaksın?" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

Mauro Icardi'nin artık eski seviyesinde olmadığını savunan Çakar, Arjantinli golcünün Galatasaray kariyerini sonlandırması gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

"Bence Icardi macerası bitti. Artık Galatasaray'a ne kadar faydası olur kestiremiyorum. Okan Buruk ona birinci forvet olamayacağını söyledi. Haklı mı? Haklı. İşi bence tadında bırakması gerekiyor" dedi.

#6
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

Çakar ayrıca, Icardi'nin olası bir Beşiktaş transferinin de hata olacağını öne sürdü.

#7
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşulan Jhon Duran hakkında da sert açıklamalar yapan Çakar, Kolombiyalı futbolcunun transfer edilmemesi gerektiğini savundu.

#8
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşulan Jhon Duran hakkında da sert açıklamalar yapan Çakar, Kolombiyalı futbolcunun transfer edilmemesi gerektiğini savundu.

#9
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

"Jhon Duran ahlaksız bir adam. Bence Galatasaray'a gelmemeli. Koltuk değnekleriyle fotoğraf paylaşıyor sonra koşarak bir yerlere gidiyor. Hokkabaz'ın teki" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'

Çakar, genç futbolcunun kariyer tercihlerini de eleştirdi. "20-21 yaşında Premier Lig'de oynayan bir adam neden Arabistan'a gider ki? Demek ki parayı düşünüyor" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

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