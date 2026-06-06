Ağır konuştu: 'Hokkabaz'ın teki' dedi o ismi yerden yere vurdu: 'Ahlaksız bir adam'
Ahmet Çakar yeni sezon planlamaları sürerken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ahmet Çakar yeni sezon planlamaları sürerken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın yeni sezon planlaması ve transfer çalışmaları sürerken Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Çakar, hem Mauro Icardi'nin geleceği hem de Jhon Duran transferi hakkında sert konuştu.
Victor Osimhen'in takım için kritik önem taşıdığını belirten Çakar, Nijeryalı yıldızın ayrılması halinde Galatasaray'ın ciddi sıkıntılar yaşayacağını söyledi.
"Osimhen giderse Galatasaray'da büyük problemler başlar. Çünkü Osimhen demek takımın yüzde 70'i demek. Icardi zaten bitik. İki forveti birden nereden bulacaksın?" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin artık eski seviyesinde olmadığını savunan Çakar, Arjantinli golcünün Galatasaray kariyerini sonlandırması gerektiğini söyledi.
"Bence Icardi macerası bitti. Artık Galatasaray'a ne kadar faydası olur kestiremiyorum. Okan Buruk ona birinci forvet olamayacağını söyledi. Haklı mı? Haklı. İşi bence tadında bırakması gerekiyor" dedi.
Çakar ayrıca, Icardi'nin olası bir Beşiktaş transferinin de hata olacağını öne sürdü.
Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşulan Jhon Duran hakkında da sert açıklamalar yapan Çakar, Kolombiyalı futbolcunun transfer edilmemesi gerektiğini savundu.
Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşulan Jhon Duran hakkında da sert açıklamalar yapan Çakar, Kolombiyalı futbolcunun transfer edilmemesi gerektiğini savundu.
"Jhon Duran ahlaksız bir adam. Bence Galatasaray'a gelmemeli. Koltuk değnekleriyle fotoğraf paylaşıyor sonra koşarak bir yerlere gidiyor. Hokkabaz'ın teki" ifadelerini kullandı.
Çakar, genç futbolcunun kariyer tercihlerini de eleştirdi. "20-21 yaşında Premier Lig'de oynayan bir adam neden Arabistan'a gider ki? Demek ki parayı düşünüyor" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
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