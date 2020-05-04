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Aktüel

Kahramanmaraş'ta yetkisiz çakar kullanan sürücüye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:00:19 -
Kahramanmaraş'ta yetkisiz çakar kullanan sürücüye para cezası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otomobilde yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde seyir halindeki 46 BS 202 plakalı otomobilin ön camının alt kısmında çakar olduğunu gören ekipler aracı durdurdu.

Yapılan inceleme sonrası aracın çakar kullanma yetkisinin bulunmadığı tespit edildi.

Polis, sürücü A.K'ye ve araç sahibine 1228'er lira cezai işlem uyguladı.

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