  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

2020-04-21 21:09:50 -
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Göksun tünelleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Ramazan A.’nın idaresindeki 46 BU 788 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Cücük’e (16) çarptı.


Çarpmanın etkisiyle metrelerce yuvarlanan Servet Cücük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı