Kahramanmaraş’ta trafik kazaları kamerada
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi (KGYS) kameralarınca Kahramanmaraş’ta Nisan ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bazıları görüntülendi. KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde araç sürücülerinin, hız kurallarına ve geçiş kurallarına uymadıkları görülüyor.