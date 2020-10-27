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Aktüel Kahramanmaraş'ta ticaretle uğraşan çiftin salgın sürecinde komşuları tarafından dolandırıldığı iddiası
Aktüel

Kahramanmaraş'ta ticaretle uğraşan çiftin salgın sürecinde komşuları tarafından dolandırıldığı iddiası

Kovid-19 salgını sürecinde devletin verdiği çeşitli desteklerden yararlanmak için yardımcı olacaklarını söyleyerek telefonlarını alan iş yeri komşusu iki kişinin kendilerini internet bankacılığı üzerinden dolandırdığını öne süren çift, şikayette bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:56:52 -
Kahramanmaraş'ta ticaretle uğraşan çiftin salgın sürecinde komşuları tarafından dolandırıldığı iddiası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ticaretle uğraşan bir çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iş yeri komşuları tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Turan Mahallesi'nde ticaretle uğraşan Ümmühan ve Harun G. çifti, Kovid-19 salgını sürecinde devletin verdiği çeşitli desteklerden yararlanmak için yardımcı olacaklarını söyleyen iş yeri komşularına telefonlarını verdi.

İnternet ve e-devlet şifrelerinin değiştirildiğini, 116 bin lira dolandırıldıklarını öne süren çift, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek iki kişi hakkında şikayette bulundu.

Çiftin avukatı Hacı Ali Akbaba, şüphelilerin müvekkillerinin iyi niyetini kullandığını belirterek şöyle konuştu:

"Müvekkillerimiz, şüpheliler iş yeri komşuları oldukları için onlara güvenmiş ve telefonlarını vermiş. Telefondan kendilerine birtakım konularda yardımcı olacaklarını söyleyip telefonlarını almışlar. İnternet bankacılığı üzerinden kredilere başvurmuşlar, kredi kartına başvurmuşlar. Müvekkillerin internet bankacılığı üzerindeki irtibat numarasını değiştirip kendi numaralarını kaydetmişler. Müvekkiller bu sebeple yapılan hiç bir işlemden haberdar olmamışlar. Bu hususta bize başvurdular. Biz de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduk."

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Akbaba, şüphelilerin kendilerinden şikayetçi olunmaması için müvekkillerine yaklaşık 350 bin lira değerinde bir ev verdiğini ancak evin üzerinde 1 milyon liraya yakın ipotek ve hacizin bulunduğunu, çiftin ikinci kez bu şekilde dolandırıldığını öne sürdü.

Akbaba, "Bu ev sebebiyle de müvekkilime asliye hukuk mahkemesinde dava açıldı. O davayı da takip ediyoruz." dedi.

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