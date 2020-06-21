  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:45:00 -
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Fabrikada hasara yol açan yangında, çok sayıda kumaş balyası zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı