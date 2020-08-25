  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:36:09 -
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayaya çarpması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Saygılı (42) idaresindeki 46 S 7008 plakalı minibüs Büyükimalı Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mehtap Tıraş (18), Münevver Yüksek (40), Şermin (40), Emine (27), Aysel (38), Hatice (42), Dilan (15), Elif (15), Esma (16) ve Saadet Saygılı (15) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen Saadet Saygılı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması
Gündem

Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde doğal gaz bulunduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bundan tam 4 yıl önce üstad Kadir Mıs..
'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!
Gündem

'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!

Ukrayna'da Anavatan Partisi liderliğini yapan eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüse yakalandı.
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize böyle bir teklif yapmadı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye ihra..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı