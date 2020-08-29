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Aktüel Kahramanmaraş'ta sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna "Kovid-19" cezası
Aktüel

Kahramanmaraş'ta sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna "Kovid-19" cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:40:53 -
Kahramanmaraş'ta sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna "Kovid-19" cezası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 39 kişiye, 82 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri 19 Ağustos'ta Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğündeki bazı davetlilerin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Birtakım sosyal medya platformlarında düğüne ait görüntüleri ihbar olarak değerlendiren ve inceleyen jandarma ekipleri, düğün görüntülerindeki tedbir ve kuralları ihlal eden kişileri belirledi.

Jandarma ekipleri, düğündeki 18 kişiye maske kullanmama nedeniyle kişi başı 900 lira ve 21 kişiye de sosyal mesafe kuralı ihlali dolayısıyla kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 82 bin 350 lira idari para cezası kesti.

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