Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Evde yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (45) ulaşamayan yakınları, evi kontrol ettiklerinde iki kişinin yataklarında baygın olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, anne ve oğlunun sobadan sızan dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden anne ve oğlunun yakınları ise evin etrafında gözyaşlarına hakim olamadı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.