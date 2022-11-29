Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
C.A idaresindeki 46 KJ 813 plakalı otomobil, Yahya Kemal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Kurt'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.