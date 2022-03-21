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Gündem Kahramanmaraş'ta operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!
Gündem

Kahramanmaraş'ta operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 18:36:00 -
Kahramanmaraş'ta operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin kent genelinde 14-21 Mart'ta 4 adrese düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek "Alfi"nin yardımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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