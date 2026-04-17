Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Saldırıda en büyük acılardan biri, öğrencilerini korumak için gövdesini siper eden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın vefatı oldu.

Kendini öğrencilerine siper etti

Olay yerinde hayatını kaybeden öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör ve Adnan Göktürk Yeşil'in ardından Yusuf Tarık Gül'den gelen acı haber şehri yasa boğdu. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli de olay yerinde ölmüştü.

Devlet erkanı cenaze törenine katılıyor

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler, bugün Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlanacak. Cenaze törenlerine; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılarak ailelerin acısını paylaşması bekleniyor.

Olayda yaralanan 16 öğrencinin hastanelerdeki tedavileri ise devam ediyor. Tüm Türkiye'yi sarsan bu saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.