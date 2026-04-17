  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Gündem

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir öğrencinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 10'a ulaştı. Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan dehşet verici olayda, hastanede tedavi altına alınan Yusuf Tarık Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda en büyük acılardan biri, öğrencilerini korumak için gövdesini siper eden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın vefatı oldu.

Kendini öğrencilerine siper etti

Olay yerinde hayatını kaybeden öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör ve Adnan Göktürk Yeşil'in ardından Yusuf Tarık Gül'den gelen acı haber şehri yasa boğdu. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli de olay yerinde ölmüştü.

Devlet erkanı cenaze törenine katılıyor

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler, bugün Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlanacak. Cenaze törenlerine; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılarak ailelerin acısını paylaşması bekleniyor.

Olayda yaralanan 16 öğrencinin hastanelerdeki tedavileri ise devam ediyor. Tüm Türkiye'yi sarsan bu saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Şımarık yetiştirilmiş, anne babanın kariyer yapacağız diye başıboş bıraktığı serserinin eserine bakın. 10 çocuk can verdi......
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23