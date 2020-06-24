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Aktüel

Kahramanmaraş'ta maske takmayan 24 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 18:36:50 -
Kahramanmaraş'ta maske takmayan 24 kişiye para cezası uygulandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, maske takmayan ve maskesini çene altında tutan 24 kişiye, 21 bin 600 lira para cezası verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mayıs'ta alınan kararla kent merkezinde maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

Bu kapsamda polis ekiplerince Elbistan ilçesinde yapılan uygulamalarda, maske takmayan ve maskesi olup da çene altında tutan 24 kişiye, 21 bin 600 lira para cezası uygulandı.


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